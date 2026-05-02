İzmir'in Buca ilçesinde sokakta uyuyan savunmasız yaşlı bir adama yönelik çirkin saldırının failleri adalet huzuruna çıkarıldı. Büyük tepki yaratan olayla ilgili edinilen bilgilere göre; dün gerçekleşen olayda yaşlı adamla önce alay eden, ardından yüzüne tekme atan F.E. ve Ç.Y. isimli şüpheliler, bu anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaşmıştı. Görüntülerin kısa sürede yayılması ve büyük tepki çekmesi üzerine harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini tespit ettiği saldırganları vakit kaybetmeden kıskıvrak yakaladı.

Tutuklama talebiyle sevk edildiler

Gözaltına alınan ve 18 yaşından küçük oldukları belirlenen iki zanlı, emniyette tamamlanan sorgu ve işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından her iki şüpheli “Kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. İşlemler devam etmektedir” denildi.