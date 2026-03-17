Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir'de kuşaklar arası dijital köprüler kurulmaya devam ediyor. Bornova Belediyesi tarafından hayata geçirilen anlamlı proje kapsamında, "çınarlar" olarak adlandırılan kıdemli vatandaşlar, modern çağın en büyük teknolojik devrimlerinden biri olan yapay zeka ile tanıştırıldı. Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nin üyelerine yönelik düzenlenen bu özel eğitim programı, ileri yaştaki bireylerin dijital dünyada daha aktif ve özgüvenli yer almalarını hedefliyor.

Dijital dünyanın yeni rehberi

Bornova Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Prof. Dr. Türkel Minibaş Gençlik Merkezi, bu kez kapılarını tecrübeli kuşaklar için açtı. Akıllı telefon kullanımının ötesine geçerek yapay zekanın sunduğu imkanları keşfeden katılımcılar, teknolojinin günlük yaşamı nasıl kolaylaştırabileceğini bizzat deneyimledi. Eğitim süreci boyunca, yapay zekanın sadece teknik bir kavram olmadığı, aksine her an ulaşılabilir dijital bir yardımcı olduğu vurgulandı.

Katılımcılara yönelik yapılan sunumlarda, "Cihazınızla karşılıklı diyalog kursaydınız hayatınız nasıl değişirdi?" sorusu üzerinden ilgi çekici bir perspektif sunuldu. Merak edilen her türlü soruyu sabırla yanıtlayan, yemek tariflerinden ilaç hatırlatmalarına, torunlarla iletişim kurmaktan bilgiye hızlı erişime kadar pek çok alanda rehberlik eden yapay zekanın potansiyeli, çınarların büyük beğenisini topladı.

Pratik uygulamalar ve interaktif deneyim

Eğitmen Nesim Levi liderliğinde gerçekleştirilen derslerde teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalara da geniş yer ayrıldı. Katılımcılar, uzman eşliğinde akıllı telefonlarına yapay zeka tabanlı uygulamaları indirerek bu araçları nasıl verimli kullanabileceklerini öğrendiler. Teknolojiyi kullanmak için uzmanlık gerekmediği mesajının verildiği etkinlikte, merak duygusunun dijital dönüşümdeki anahtar rolü üzerinde duruldu.

Eğitimin en kritik başlıklarından birini ise dijital güvenlik oluşturdu. Bilgiye ulaşmanın hızı ve kolaylığı anlatılırken, siber ortamda dikkat edilmesi gereken hususlar titizlikle aktarıldı. Özellikle kimlik bilgileri, banka hesap detayları ve özel finansal verilerin yapay zeka platformlarıyla kesinlikle paylaşılmaması gerektiği konusunda katılımcılara hayati uyarılarda bulunuldu.

Teknolojiyle güçlenen sosyal bağlar

Hem öğretici hem de keyifli anlara sahne olan buluşma, Bornovalı büyüklerin akıllarındaki soru işaretlerini gidermeleri için interaktif bir platform sağladı. Yapay zekanın günlük rutinlerdeki asistanlık rolünü bizzat test eden vatandaşlar, dijital dünyaya bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşadı. Bu tür projelerle Bornova Belediyesi, ileri yaştaki bireylerin sosyal hayattan kopmadan, teknolojinin sunduğu modern imkanlarla donatılmasını sağlamaya devam ediyor.