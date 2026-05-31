Son Mühür- 9 günlük bayram tatilinin son günü olan Pazar gününü dışarıda geçirmek isteyen İzmirlileri bugün tek bir hava durumu tahmini karşılamıyor. İzmirin coğrafi yapısı, ilçeler arasında adeta mevsim farkları yaratmış durumda. Aynı saatlerde Karaburun’da rüzgarlı bir serinlikle 25 dereceyi hisseden bir İzmirli ile Bayındır’da 31 derecelik dik güneşin altında terleyen bir başka İzmirli, mayıs ayının bu son gününü tamamen farklı yaşıyor.

Meteoroloji verilerine göre, İzmir Körfezi ve kıyı ilçeleri bugün daha serin. Konak, Karşıyaka ve Balçova hattında gökyüzü parçalı bulutlu ve sıcaklık 29 derece civarında dengeleniyor. Ancak deniz esintisi bu bölgelerde bunaltıcı bir havanın önüne geçiyor. Kuzeyde ise tam bir tezat var. Foça 26 dereceyle tam bir bahar günü yaşarken, hemen arkasındaki tarım havzası Menemen 30 dereceye ulaşıyor. Bugün şehirde plan yaparken, sadece İzmir genel durumuna değil, adım atacağınız ilçenin konumuna bakmanızda fayda var.

İşte İzmir'de ilçe ilçe 31 Mayıs Pazar hava durumu

Aliağa: Bugün parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, sıcaklığın en yüksek 27 derece, gece ise en düşük 15 derece olması öngörülüyor.

Balçova: Gün boyunca az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak; en yüksek sıcaklık 29 derece, en düşük sıcaklık 14 derece civarında seyredecek.

Bayraklı: Parçalı bulutlu ve güneşli bir gün geçirirken, termometreler en yüksek 30 dereceyi, gece ise en düşük 15 dereceyi gösterecek.

Bornova: İzmir'in sıcaklığı high hisseden yerlerinden biri olarak bugün 30 dereceyi görecek, gece ise sıcaklık 14 dereceye kadar düşecek.

Buca: Parçalı bulutlu bir gökyüzünün eşlik edeceği ilçede en yüksek sıcaklık 29 derece, en düşük sıcaklık ise 13 derece olacak.

Çiğli: Günün büyük bölümünü az bulutlu geçirecek olan ilçede en yüksek sıcaklık 29 derece, gece sıcaklığı ise 14 derece olarak tahmin ediliyor.

Gaziemir: Güneşli ve yer yer bulutlu bir havanın beklendiği Gaziemir'de sıcaklık gündüz 29 derece, gece ise serinleyerek 13 derece olacak.

Güzelbahçe: Sahil esintisiyle birlikte parçalı bulutlu bir gün yaşanacak; en yüksek sıcaklık 28 derece, en düşük sıcaklık 14 derece seviyelerinde.

Karşıyaka: Körfez esintisinin hissedileceği açık ve az bulutlu günde en yüksek sıcaklık 29 derece, gece ise 15 derece civarında ölçülecek.

Konak: Kent merkezinde bugün parçalı bulutlu bir hava hakim; günün en yüksek sıcaklığı 29 derece, en düşük sıcaklığı ise 15 derece olacak.

Narlıdere: Az bulutlu ve güneşli bir gökyüzünün eşlik edeceği ilçede sıcaklık gündüz 28 dereceye çıkarken, gece 14 dereceye gerileyecek.

Karabağlar: Gün boyunca parçalı bulutlu bir havanın beklendiği ilçede en yüksek sıcaklık 29 derece, en düşük sıcaklık ise 13 derece olarak hissedilecek.

Bergama: İç kesimde yer alan ilçede az bulutlu bir hava görülürken, gündüz sıcaklığı 30 dereceyi bulacak, gece ise serin bir esintiyle 12 dereceye düşecek.

Dikili: Sahil şeridinde parçalı bulutlu ve rüzgarlı bir gün yaşanacak; en yüksek sıcaklık 27 derece, gece en düşük sıcaklık ise 15 derece olacak.

Kınık: İzmir'in en uç kuzeyindeki ilçede az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor; en yüksek sıcaklık 29 derece olurken, gece sıcaklığı hayli serinleyerek 11 dereceye kadar inecek.

Foça: Deniz esintisiyle serin bir gün geçirecek olan Foça'da hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece ve en düşük sıcaklık 16 derece seviyelerinde seyredecek.

Menemen: Tarım arazilerinin yoğun olduğu ilçede bugün parçalı bulutlu bir hava var; en yüksek sıcaklık 30 derece, gece ise en düşük sıcaklık 13 derece.

Çeşme: Turizm merkezinde bugün rüzgarlı ve az bulutlu bir hava hakim; deniz esintisi nedeniyle en yüksek sıcaklık 26 derece, gece ise 16 derece olacak.

Urla: Parçalı bulutlu ve keyifli bir bahar havasının yaşanacağı Urla'da gündüz sıcaklığı 27 derece, gece sıcaklığı ise 14 derece olarak ölçülecek.

Seferihisar: Sakin şehirde bugün az bulutlu ve güneşli bir hava var; en yüksek sıcaklık 28 derece, gece en düşük sıcaklık ise 13 derece.

Karaburun: Yarımadanın ucunda rüzgarın biraz daha etkili olacağı parçalı bulutlu bir gün bekleniyor; en yüksek sıcaklık 25 derece, en düşük sıcaklık ise 16 derece olacak.

Menderes: Sahil kesimlerine doğru az bulutlu bir gökyüzü istenirken, ilçede en yüksek sıcaklık 29 derece, gece ise 12 derece civarında seyredecek.

Bayındır: İç kesimlerin sıcaklığını hisseden ilçede az bulutlu bir hava eşliğinde sıcaklık 31 dereceye kadar çıkacak, gece ise 12 dereceye düşecek.

Beydağ: Dağlık yapısıyla dikkat çeken ilçede bugün parçalı bulutlu bir hava var; gündüz en yüksek sıcaklık 30 derece, gece ise oldukça serin bir havayla 11 derece bekleniyor.

Kemalpaşa: Parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı ilçede gündüz sıcaklığı 29 derece, gece sıcaklığı ise esintiyle birlikte 12 derece olacak.

Kiraz: İzmir'in en doğusunda az bulutlu bir gün yaşanırken, termometreler gündüz 30 dereceyi, gece ise oldukça serin bir değer olan 10 dereceyi gösterecek.

Ödemiş: Parçalı bulutlu ve sıcak bir gün geçirecek olan Ödemiş'te en yüksek sıcaklık 31 derece, gece en düşük sıcaklık ise 12 derece olarak tahmin ediliyor.

Selçuk: Tarihi ilçede bugün az bulutlu ve güneşli bir hava hakim; en yüksek sıcaklık 30 derece civarında seyrederken, gece sıcaklığı 13 derece olacak.

Tire: Yeşil Tire'de bugün parçalı bulutlu ve sıcak bir hava etkili olacak; gündüz en yüksek sıcaklık 31 derece, gece ise 12 derece civarında seyredecek.

Torbalı: Sanayi ve tarım merkezinde bugün az bulutlu bir gökyüzü bekleniyor; en yüksek sıcaklık 31 dereceyi bulurken, gece sıcaklığı 13 dereceye kadar düşecek.