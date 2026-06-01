Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 1 Haziran hava durumu raporuna göre; Marmara’nın kuzey kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu bölgeleri, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Antalya’nın batı ilçeleri, Bilecik çevresi ile Doğu Akdeniz’de Toroslar mevkiinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Tahminlere göre hava sıcaklıkları doğu bölgelerinde 2 ila 4 derece yükselirken, yurdun diğer kesimlerinde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

İzmir hava durumu 1 Haziran 2026

Haziran ayının ilk gününde İzmir, parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzüyle yeni haftaya merhaba diyor. Şehir genelinde gün boyunca güneşli bir hava hakim olurken, aralıklarla hafif bulut geçişleri görülecek. Hava sıcaklıklarında ise mevsim normallerine uygun, dengeli bir seyir bekleniyor. Gün içinde termometrelerin 25 ila 27 derece arasında seyretmesi öngörülürken, akşam saatlerinden itibaren serin bir hava dalgası etkili olacak. Gece saatlerinde sıcaklığın 13 ila 15 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın gün boyunca güney yönlerden hafif şiddette eseceği belirtilirken, nem oranının ise yüzde 30-35 seviyelerinde kalarak oldukça düşük ve konforlu bir aralıkta seyretmesi bekleniyor.

İzmir ilçelerde hava durumu 1 Haziran 2026

Aliağa: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak.

Balçova: Parçalı bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 31 derece olacak.

Bayındır: Parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklık 33 dereceye ulaşacak.

Bayraklı: Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 33 derece olacak.

Bergama: Parçalı bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 31 dereceyi görecek.

Beydağ: Yer yer sağanak yağış beklenirken sıcaklık 32 derece olacak.

Bornova: Parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklık 34 dereceye çıkacak.

Buca: Parçalı bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 32 dereceye ulaşacak.

Çeşme: Parçalı bulutlu hava bekleniyor, sıcaklık 28 derece olacak.

Çiğli: Parçalı bulutlu bir gün geçecek, sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak.

Dikili: Parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklık 28 derece olacak.

Foça: Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 29 dereceyi görecek.

Gaziemir: Parçalı bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 31 derece olacak.

Güzelbahçe: Parçalı bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 31 dereceye ulaşacak.

Karabağlar: Parçalı bulutlu hava bekleniyor, sıcaklık 29 derece olacak.

Karaburun: Parçalı bulutlu bir gün geçecek, sıcaklık 30 dereceyi bulacak.

Karşıyaka: Parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklık 32 derece olacak.

Kemalpaşa: Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 32 dereceye çıkacak.

Kınık: Parçalı bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 31 derece olacak.

Kiraz: Yer yer sağanak yağış beklenirken sıcaklık 30 dereceye ulaşacak.

Menderes: Parçalı bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 32 derece olacak.

Menemen: Parçalı bulutlu hava bekleniyor, sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak.

Narlıdere: Parçalı bulutlu bir gün geçecek, sıcaklık 30 derece olacak.

Ödemiş: Yer yer sağanak yağış bekleniyor, sıcaklık 30 derece olacak.

Seferihisar: Parçalı bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 28 derece olacak.

Selçuk: Parçalı bulutlu bir gün bekleniyor, sıcaklık 31 dereceye ulaşacak.

Tire: Yer yer sağanak yağış beklenirken sıcaklık 34 derece olacak.

Torbalı: Parçalı bulutlu hava etkili olacak, sıcaklık 33 dereceye çıkacak.

Urla: Parçalı bulutlu bir gün yaşanacak, sıcaklık 30 derece olacak.