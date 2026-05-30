Son Mühür- İzmir’in Çiğli ilçesinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren İZSU çalışanı Sabri Kılınç’ın adının yaşatılması amacıyla Çiğli Belediye Meclisi’ne önerge sunuldu. Önergenin, pazartesi günü gerçekleştirilecek olan belediye meclisi toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

Sabri Kılınç, Kaklıç Mahallesi’nde bulunan İZSU Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde görev yaptığı sırada kullandığı araçla çamur çukuruna düşmüş, kendisinden haber alamayan yakınlarının durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda aracına ulaşılmıştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kılınç’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Yaşanan olayın ardından iş güvenliği ve sorumluluk tartışmaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, konu zaman zaman İzmir'in siyasi gündeminde de yer almıştı.

Pazartesi günü meclis üyelerinin değerlendirilmesine sunulacak

Çiğli Belediye Meclisi’ne sunulan önergede, Cumhuriyet Mahallesi 9600 Sokak’ta bulunan, 2226 ada 1 parsel üzerindeki suni çim halı sahaya “Sabri Kılınç” isminin verilmesi talep edildi. Önergenin ilgili komisyonlara sevk edilip edilmeyeceği ve mecliste nasıl bir karar alınacağı pazartesi günü yapılacak toplantıda belli olacak. Meclis gündeminde yer alan teklifin kabul edilmesi halinde, söz konusu spor alanı Sabri Kılınç’ın adıyla hizmet vermeye devam edecek.

İlgili gündem maddesi şu şekilde;

"Çiğli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, 9600 sokak 2226 ada 1 parsel üzerinde bulunan suni çim halı sahaya "Sabri Kılınç" isminin verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi"