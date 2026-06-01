Eğer bu kişilerin kayıtları sahte bulunursa, tüm emeklilik kazanımları bir anda iptal edilecek. İzmirli vatandaşların hesabına yatan maaşlar ve bayram ikramiyeleri kuruşu kuruşuna, üstelik faiziyle birlikte devlet tarafından geri alınacak. Uygulamanın sadece EYT'lilerle sınırlı kalmayacak olması kentteki korkuyu büyütüyor.

İzmir genelinde sahte sigorta operasyonu başlıyor

EYT yasasıyla en fazla emekli veren şehirlerden biri olan İzmir'de, sevinç yerini yavaş yavaş tedirginliğe bırakıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, bayram tatili dönüşünde kent genelindeki tüm emeklilik dosyalarını şaibe ve usulsüzlük şüphesiyle baştan aşağı yeniden elden geçirecek. Denetimlerin kilit noktasını ise çocukluk çağında yapılan sigorta girişleri oluşturacak. Özellikle anne ya da babasının üzerine olan dükkanlarda, atölyelerde veya şahıs şirketlerinde on sekiz yaşından önce işçi olarak gösterilen bireylerin hizmet dökümleri derinlemesine incelenecek. İzmir'de sıkça karşılaşılan bu tür durumlar, yasalarda fiili çalışma şartını karşılamadığı gerekçesiyle sahte bildirim olarak kabul ediliyor. Kurum müfettişlerinin tespitiyle, bu yasa dışı süreler kişilerin hizmet cetvelinden sonsuza dek silinecek.

Maaşını kaybedene haciz ve faiz şoku

Yapılacak tarama sonucunda sahte günleri iptal edilen İzmirli vatandaşların karşılaşacağı tablo oldukça ürkütücü. Prim günleri eksilen kişilerin aylık bağlama işlemleri yasal dayanağını kaybedeceği için maaşları anında kesilecek. Devlet kurumu, bu kişilere emekli oldukları ilk andan itibaren yaptığı tüm düzenli ödemeleri ve her iki dini bayramda verdiği ikramiyeleri geri isteyecek. Haksız yere elde edilen bu kamu kaynakları, kuruma devasa bir borç olarak yansıtılacak ve üzerine işletilecek yasal faizlerle rakamlar katlanacak. İzmir'de birçok ailenin maddi çöküşüne sebep olabilecek bu yaptırımlar, sahte yollarla kurumu dolandırmaya çalışanlara yönelik çok net bir hukuki uyarı niteliği taşıyor.

Beş yılda rekor sayıda iptal yaşandı

İzmirli vatandaşları tedirgin eden en önemli unsur ise, kurumun geçmişteki tavizsiz denetim karnesi. Açıklanan son verilere göre, geride kalan beş yıllık süre zarfında ülke sınırları içerisinde tam 12 bin 209 kişinin emekliliği usulsüz işlemler nedeniyle sonlandırıldı. Bu rakam, İzmir'de de binlerce kişinin aynı akıbeti yaşayabileceğinin en büyük göstergesi olarak yorumlanıyor. İşin daha da vahim tarafı, bayram sonrası ivme kazanacak olan bu denetimlerin sadece EYT kapsamındaki yeni emeklileri değil, çok daha eski tarihlerde emekli aylığı bağlanmış kişileri de kapsayabileceği yönündeki söylentiler. Sektör uzmanları, hizmet geçmişinde erken yaşta aile şirketinden yapılmış bir sigorta kaydı bulunan her İzmirliyi, dosyalarını güvence altına almaları konusunda uyarıyor.