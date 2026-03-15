Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Konak, zihinleri açan ve merak duygusunu tetikleyen çok özel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Konak Belediyesi ile Aktiffelsefe Kültür Derneği’nin ortaklığıyla hayata geçirilen Felsefe ve Bilim Festivali, Sancar Maruflu Bilim Merkezi’nde her yaştan İzmirliyi bir araya getirdi. 14 Mart Tıp Bayramı ve Dünya Pi Günü gibi iki anlamlı tarihin gölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte; felsefi derinliği olan söyleşiler, çarpıcı belgesel gösterimleri, heyecan verici deney istasyonları ve yaratıcı çocuk atölyeleriyle dolu dolu bir program sunuldu.

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu: "Dogmalardan uzak bir gelecek inşa ediyoruz"

Festivalin açılış kürsüsünde katılımcılara seslenen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, temel önceliklerinin sorgulayan ve analiz yeteneği gelişmiş bir nesil yetiştirmek olduğunu vurguladı. Bilimin ışığında, her türlü peşin hükümden arınmış bir eğitim anlayışının önemine değinen Başkan Mutlu, Sancar Maruflu’nun adını taşıyan bu merkezde çocukları birey olma yolunda özgürleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Aktiffelsefe ile yürütülen bu iş birliğinin kültürel ve düşünsel zenginlik açısından paha biçilemez olduğunu ifade eden Mutlu, akılcı ve meraklı bireylerin yetişeceği bir Konak vizyonunu paylaştı.

Bilgeliğin peşinde bir yolculuk: Felsefe sadece teoride kalmıyor

Aktiffelsefe Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Uysal ise etkinliğin sadece bir festival değil, varoluşun kaynağına dair bir "arayış" olduğunu ifade etti. Felsefenin tozlu kitap sayfalarından çıkarılıp hayata anlam katan bir sürece dönüştürülmesi gerektiğini savunan Uysal, bilimin doğruya ulaştıran yolu, felsefenin ise o doğrunun "iyi" tarafını gösterdiğini belirtti. Toplumun her iki disipline de aynı anda ihtiyaç duyduğunu dile getiren Uysal, bu coğrafyada düşünce atmosferini yeniden canlandırmak adına Konak Belediyesi’ne ve gönüllülere teşekkürlerini iletti.

Akademik oturumlar: Bilim ve felsefe masaya yatırıldı

Gün boyu süren akademik oturumlarda, felsefenin somut bilim dallarıyla olan kadim bağı uzmanlar tarafından irdelendi. İlk oturumda tıp, biyoloji ve fizik disiplinlerinin felsefi kökenleri Dr. Gülsen Altuntaş, Dr. Mahmut Şansal ve Dr. Ayşe Büber Aydın tarafından tartışıldı. Ardından gerçekleşen "Bilim Felsefesi" panelinde ise Prof. Dr. Yavuz Unat, Prof. Dr. Gül Ünal Çoban ve Prof. Dr. Remzi Demir, bilimsel yöntemin felsefi arka planını derinlemesine analiz etti. Aktiffelsefe Fen ve Doğa Bilimleri ekibinin sunumları ise teorik bilgileri pratik merakla birleştirdi.

Uzay Kampı’ndan simülasyon deneyimi ve çocuk atölyeleri

Festivalin final bölümlerinde, Gaziemir’de bulunan Uzay Kampı Türkiye’nin tanıtımı büyük ilgi topladı. 9-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik bilimsel eğitim modellerinin paylaşıldığı bu bölümde, NASA tasarımlı astronot simülatörlerinin sağladığı uygulamalı deneyimler ve takım ruhunun önemi katılımcılara aktarıldı. Bilimsel merakı sanatsal ve düşünsel etkinliklerle birleştiren festival, çocuk atölyeleri ve belgesel gösterimlerinin ardından sona ererken, katılımcılar Sancar Maruflu Bilim Merkezi'nden yeni sorular ve fikirlerle ayrıldı.