Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, Tahtalı Barajı Havzasında kentin su kaynaklarını tüketen ve aynı zamanda kirleten kaçak oto yıkama işyerlerini hakkında gereğinin yapılamasını istedi. Atmaca’nın açıklamasının ardından İZSU Genel Müdürlüğü’nden tek cümle açıklama gelmedi!

İzmir topyekün susuzlukla mücadele ederken, Son Mühür ekibi geçtiğimiz günlerde kentin içme suyunu tüketen ve kirleten Tahtalı Barajı havzasında mantar gibi beten oto yıkamacıları gündeme taşımıştı. Haberimizin ardından İZSU Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, bir kaç işyerini mühürlediklerini ancak su kuyularında denetim yetkisinin Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğünde olduğunu belirtip, topu DSİ’ye atmıştı. Mart ayında gerçekleşen İzmir Büyükşehir Meclisinde konu hakkında açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, söz konusu kaçak işyerleri hakkında İZSU Genel Müdürlüğü’nün yeterince denetim yapmadığını savundu.

İZSU, topu DSİ’ye atıyor İZSU kaçak oto yıkamacılarla yeterince mücadele etmiyor

Atmaca, “Bu konuda İZSU Genel Müdürlüğü yetkililerinin kaçak kuyular ve oto yıkamalar konusunda yeterli düzeyde mücadele etmediği kanaatini taşıyorum. Çünkü her seferinde olduğu gibi hemen sorumluluğu başka bir tarafa atıyorlar. Diyorlar ki ‘Kaçak kuyularla ilgili bizim yetkimiz yok, DSİ yetkili’ diyorlar. Kuyuyu açmak ayrı bir şeydir. Ben araçlarda kullanılmış atık suyun havzanın ciddi anlamda kirlenmesine sebep olduğunu düşünüyorum” diye konuşmuştu.

Gürkan Erdoğan neden konuşmuyor?

Atmaca’nın açıklamasının ardından kentte yaşayan 4 milyon insanı ilgilendiren konu hakkında İZSU Genel Müdürlüğü yetkililerinden tek bir cümle açıklama bile yapılmadı. İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ise Son Mühür ekibinin randevu taleplerine yanıt vermedi. Erdoğan’ın konu hakkında Son Mühür ekibine konuşmamasının sebebi bilinmezken, İzmirliler Tahtalı Barajı Havzasında kaçak çalışan, İzmirlilerin suyunu tüketen ve kimyasallarla kirleten oto yıkamacılar hakkında Erdoğan ve ekibinden bir açıklama bekliyor.