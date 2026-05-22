Altay'ı ligde tutarak önemli bir başarıya imza atan Teknik Direktör Özkan Karagöz, siyah-beyazlı kulüpteki geleceğinin önümüzdeki günlerde yapılacak kongre ve yeni yönetimin oluşumuyla netlik kazanacağını açıkladı. Yeni sezon öncesi genç oyuncularla sürekli temas halinde olduğunu belirten başarılı çalıştırıcı, görevine devam etmesi durumunda İzmir temsilcisini üst sıralara taşımayı hedeflediğini vurgularken, kariyer planlaması kapsamında farklı projeleri de değerlendirebileceğinin sinyalini verdi.

"Kariyerim adına en doğru kararı vereceğim..."

Gelecek planlaması ve siyah-beyazlı camia ile olan ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulunan 40 yaşındaki teknik adam, her senaryoya hazırlıklı olduklarını ifade ederek, "Teknik ekip olarak her ihtimale karşı planımızı yapıyoruz. Altay'la gönül bağım var. Yoğun ve öğretici bir sezonu geride bıraktık. Şu an hem dinlenme hem değerlendirme dönemindeyiz" dedi. Futbolda kalıcı projelere odaklandığını dile getiren Karagöz, "Futbolda gelişim odaklı, sürdürülebilir yapılar içerisinde bulunmak istiyorum. Önümüzdeki süreçte kariyerim adına en doğru kararı vermeye çalışacağım" diye konuştu.