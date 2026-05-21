Son Mühür/Selda Meşe- Bayramların vazgeçilmez adresi, Kemeraltı Çarşısı'nda hazırlıklar devam ediyor. Kemeraltı esnafı, Kurban Bayramı öncesi alışveriş hareketliliğinin geçmiş yıllara göre oldukça düşük olduğunu söylüyor.

Bayramlarda herkesin güzel görünmek istediğini dile getiren erkek berberi, "Yoğun tempoda çalışıyoruz. Bayramlar hoşnutluk ve güzellik demek. Herkesin bayramda iyi görünmeye ihtiyacı var. Herkese yetişmeye çalışıyoruz. Dükkanımızda bayram yoğunluğu yaşanmasa da müşterisiz kalmadık" dedi.



Son yıllarda bayram hareketliliği kalmadığını belirten yemek işletmecisi, "Eskiden bayrama 15 gün kala veya bir hafta kala gözümüzü açamazdık, şimdi öyle bir şey yok. Çarşı bomboş" ifadesini kullandı.

"Otopark sorunu çözülürse yoğunluk artabilir"



Kemeraltın'da gelindiğinde uğramadan çıkmayacağımız meşhur kahveci esnaf ise, "Bu bayram satışlarımız daha düşük. Eski bayramlarda daha iyiydik. Ekonomik sıkıntı herkesi etkiledi. Artık her yerde AVM var, bu durum da insanların buraya gelmeme nedenlerinden biri. Artık herkes aradığı şeyi kolaylıkla bulabiliyor. Belediyemizden bize bu konuda destek olmalarını bekliyoruz. Otopark sorunu çözülürse vatandaşın buraya daha rahat geleceğini düşünüyoruz" dedi.

Ayakkabı ve çanta üzerine dükkanı olan esnaf, "Okullar kapanmadan işler çok canlı ve hareketli değil. Kemeraltı artık yaz tatili sezonunda daha canlı oluyor. İşletme giderlerimiz oldukça fazla. İş yeri kiralarımız çok yüksek. SSK ve Bağkur giderlerimiz çok yüksek. 8-10 çift ayakkabı satarsak elemanımızın haftalığı çıkıyor ancak biz hiçbir şey kazanamamış oluyoruz" mesajı verdi.



Uygun fiyatlı şekerler ön planda



Bayramların olmazsa olmazı bayram şekerlerinde ise satışlar geçmiş yıllara göre belirgin şekilde azaldı. Esnaf, fiyatların yükselmesiyle birlikte vatandaşın çoğunlukla tek kalem ürün aldığını ve özellikle uygun fiyatlı şekerlere yöneldiğini ifade ediyor. Çikolata yerine cam şekerlerin daha fazla tercih edildiğini dile getiren işletmeci, "Biz tüketiciye bağlı çalışıyoruz. Tüketicide para olmayınca bizde de satışlar duruyor. Eskiden bayram zamanı daha kalabalık elemanla çalışırdık. Şimdi 3 kişi yeterli oluyor ve buna rağmen hiçbir yoğunluk hissetmiyoruz. Nerede o eski bayramlar" diye konuştu.