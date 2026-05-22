İzmir’de 12 Temmuz 2024’te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ilçede yollar göle döndü. Yağıştan korunmaya çalışan İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz, su birikintisinin bulunduğu yolda elektrik akımına kapıldı. Deniz’e yardım etmek isteyen ikinci el eşya satıcılığı yapan İnanç Öktemay da akıma kapılarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan iki kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öktemay İzmir’de, Deniz ise Osmaniye’de son yolculuğuna uğurlandı.

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 42 kişi hakkında “taksirle öldürme” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcılık, suçun bilinçli taksir kapsamında işlendiğini değerlendirerek Türk Ceza Kanunu’nun 22/3 maddesi gereğince cezaların yarı oranında artırılarak 22 yıl 6 aya kadar çıkarılmasını talep etti. Yargılama sürecinde İnanç Öktemay’ın ailesinin davadan çekildiği öğrenildi.

6 memur sanık da yargılanacak

Geçtiğimiz ekim ayında İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında sanıklar hakkında verilen cezalar belli oldu. Mahkeme heyeti, Ali Külak, Doğan Kılıç, Fırat Akbay ve Mesut Türkan’a 10 yıl hapis cezası verirken; Ahmet Orhan Kaygısız, Arif Kapuş, Mehmet Fatih Tosun, Mehmet Zeki Aytulun, Mert Ceylan, Alper Doğan, Erman Çarık, Hamza Bayram, Abdülkadir Satık, Mürsel Arıcı, Yavuz Üner ve Cenan Demircan’ı 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırdı.

Heyet ayrıca Alara Ekli, Ahmet Demircan, Barış Sevgili, Cengiz Topel Demircan, Deniz Sunal, İbrahim Şara, Koray Arif Fırat ve Volkan Şirin’e 5 yıl; Ali Arcan, Ekrem Yıldırım, Mustafa Atakan, Necati Ergin, Sefa Pişkinleblebici ile Zekeriye Tığtepe’ye ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ahmet Çelik, Erkut Bozkurt, Hakan Günay, Halit Özpelit, Serhat Ekin, Tahsin Erdoğan, Ufuk Eryılmaz, Uğur Yüksel ve Mehmet Zeki Alkan hakkında beraat kararı verilirken, yurt dışında bulunan bir sanığın dosyası ayrıldı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan 5 sanığın da tutuklanmasına hükmetti ve böylece tutuklu sanık sayısı 15’e yükseldi. Ayrıca İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nin, memur statüsündeki 6 sanığın da yargılanmasına karar verdiği öğrenildi.

Tahliye talepleri reddedildi

Tarafların yaptığı itirazların ardından dosya istinaf mahkemesine taşındı. İncelemeyi yapan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararları kaldırarak bazı sanıklar yönünden yeniden yargılama yapılmasına hükmetti. Ceza Dairesi; Cengiz Topel Demircan, Ahmet Demircan, Cenan Demircan, Volkan Şirin, Mustafa Atakan, Necati Ergin, Ali Arcan, Mehmet Fatih Tosun, Mert Ceylan, Koray Arif Fırat, Ekrem Yıldırım ve Sefa Pişkinleblebici hakkında davanın yeniden görülmesine karar verdi. Öte yandan Mehmet Zeki Aytulun, Arif Kapuş ve Doğan Kılıç'ın tahliye talepleri ise, üzerlerine atılı suçlamaların niteliği ve mevcut delil durumu gerekçe gösterilerek reddedildi. Rapor hazırlanacak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar Abdülkadir Satık, Ahmet Orhan Kaygısız, Ali Külak, Alper Doğan, Erman Çarık, Fırat Akbay, Hamza Bayram, Mehmet Fatih Tosun, Mert Ceylan, Mesut Türkan ve Mürsel Arıcı'nın cezaevinde geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Sanıklardan Yavuz Üner hakkında uygulanan adli kontrol tedbiri de kaldırıldı. Verilen tahliye kararlarının ardından mühendislik firması sahibi Arif Kapuş, İZSU çalışanı Mehmet Zeki Aytulun ve taşeron firmada görev yapan mühendis Doğan Kılıç dışında tutuklu sanık kalmadı. Ceza Dairesi ayrıca dosyanın, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşacak 5 kişilik uzman bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi. Heyetin, olayda sanıkların yanı sıra yaşamını yitiren kişiler ve üçüncü şahısların kusur durumlarına ilişkin rapor hazırlayacağı belirtildi. Haklarında yeniden yargılama kararı verilen sanıkların bugün yeniden hakim karşısına çıkacağı, duruşmaya tutuksuz sanıklar ile avukatlarının katılmasının beklendiği öğrenildi.