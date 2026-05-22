SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir’de yerel yönetim ile medya ilişkilerinde etik tartışmalarını zirveye taşıyan krizde yeni bir aşamaya geçildi. Kısa bir süre öncesine kadar birbirlerine karşı adeta 'savaş' ilan eden, usulsüzlük iddiaları ve şantaj suçlamalarıyla savcılık yolunu tutan belediye başkanı ile medya patronu arasında barış rüzgarları eski. Belediye başkanı ile gazete patronu birbirlerine karşı açtıkları tüm davaları geri çekerken, kulislerde konuşulan 'milyonluk uzlaşma' iddialarını bir kez daha alevlendirdi

Kanlı Bıçaklıydılar

İzmir medyasının yakından takip ettiği olayda belediye başkanının, gazete patronu hakkında 'tehdit, şantaj ve hakaret' gibi suç duyurularında bulundu. Gazete patronu da başkana yönelik suçlamalarda bulunarak hakkındaki iddialar üzerine dava açtı. Adliye koridorlarında birbirlerini suçlayan ve kanlı bıçaklı olan başkan ile medya patronu arasında bir anda barış rüzgarı esti. Tarafların eş zamanlı feragat dilekçeleriyle karşılıklı şikayetlerden vazgeçti. 'Sonuna kadar hesap sorulacak' mesajı veren tarafların, adliye koridorlarında sessiz sedasız el sıkışması ve şikayetlerini karşılıklı olarak geri çekmesi akıllara bir çok soruyu da beraberinde getirdi.

'Milyonluk Stüdyo' İddiaları

Başkan ile medya patronu arasındaki sürpriz barış, İzmir medyasında günlerdir konuşulan 'Sessizliğin bedeli milyonlar mı? sorusunu gündeme bir kez daha getirdi. Gazetecinin keskin muhalefetini bir anda bıçak gibi keserek son teknolojiyle donatılmış yeni bir medya mecrası kurması, bu lüks stüdyonun ve teknik altyapının ise söz konusu belediye başkanı tarafından finanse edildiği yönündeki dedikodular, şikayetlerin geri çekilmesiyle ilişkilendirildi. 'Eğer iddialar asılsızsa, kamu adına sorulan o ağır soruların ve savcılık şikayetlerinin neden bir anda geri çekildiği' basın camiasında yeniden konuşuluyor. Kentteki pek çok deneyimli gazeteci, basının denetim görevini sakatlayan bu tarz 'al-ver' ilişkilerinin mesleğin saygınlığına gölge düşürdüğünü savunuyor.