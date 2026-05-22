İzmir Alsancak'ta iki kişinin sokak ortasında elektrik akımına kapılarak can verdiği facia davasında önemli kararlar alındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi, dosyada tutuklu bulunan son üç sanığın da tahliyesine karar verdi. Böylece kamuoyunda büyük yankı uyandıran soruşturma kapsamında cezaevinde hiçbir tutuklu sanık kalmadı.

Tutuklu sanık kalmadı

İstinaf mahkemesi, davanın seyri açısından önemli bir hamle yaptı. Ceza Dairesi; İZSU Teknik Amiri Mehmet Zeki Aytulun, Argan Mühendislik firmasında inşaat mühendisi olarak görev yapan Doğan Kılıç ve aynı firmada ızgara kolu bağlantı işini yürüten Arif Kapuş’un tahliyesini kararlaştırdı.

Hatırlanacağı üzere, mahkeme daha önceki duruşmalarda aralarında Abdülkadir Satık, Ali Külak ve Mesut Türkan'ın da bulunduğu 11 sanığı cezaevinde geçirdikleri süreyi göz önüne alarak serbest bırakmıştı. Son kararla birlikte davanın tüm sanıkları artık tutuksuz yargılanacak.

Göle dönen sokakta can vermişlerdi

Olay, 12 Temmuz 2024’te İzmir’i vuran şiddetli sağanak yağış sırasında yaşanmıştı. İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz, Konak ilçesinde suyla kaplanan yoldan karşıya geçmek isterken aniden akıma kapılmıştı. Çevrede esnaflık yapan 44 yaşındaki İnanç Öktemay ise genç kıza yardım etmek amacıyla hamle yaptığı sırada akımın kurbanı olmuştu. Sokak ortasındaki feci ölüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.

Sorumluların tespiti için başlatılan adli süreçte 42 kişi hakkında "taksirle öldürme" suçlamasıyla dava açıldı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz ekim ayında yargılanan isimlere 4 yıl ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları dağıtmıştı. Savcılık ise suçun "bilinçli taksir" olduğuna kanaat getirerek cezaların 22 buçuk yıla kadar yükseltilmesini istemişti. Bu süreçte İnanç Öktemay’ın ailesi şikayetinden vazgeçti. Memur statüsündeki 6 sanık için de yargılama izni çıktı.

