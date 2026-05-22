Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında mülkiyet tartışmalarına yol açan Meslek Fabrikası boşaltılıyor. İki kurum arasında mülkiyet gerilimine damgasını vuran ve geçtiğimiz günlerde Vakıflar Genele Müdürlüğü’ne devredilmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın başlattığı nöbetle ülke gündemine de oturan Meslek Fabrikası’nda eşyaların tahliye edilmesine başlandı.

“300 milyon TL’den fazla değerde…”

Tarihi binanın mülkiyetinin vakıflara geçmesi sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay direniş başlatılmış, günler süren direnişte Meslek Fabrikası önünde 24 saat nöbet tutulmuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, fabrika önündeki gerçekleştirdikleri eylemler sırasında binada 300 milyon TL'den fazla değerde makina, cihaz ve ekipmanın olduğunun altını çizmiş ve bazı makinaların sökülmesinin mümkün olmadığını ve uzman kişilerce sökülmesi gerektiğini ifade etmişti.

Büyükşehir yetkilileri de alanda

Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin malzemelerini Yediemin Deposu’na gönderdiği ifade edildi. Meslek Fabrikası Müdürü Zeki Kapı, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Yener Ceylan’ın da alanda olduğu öğrenildi.