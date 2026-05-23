Son Mühür/Selda Meşe- Ekonomik sıkıtıların gölgesinde yaşanan bu durum İzmir'i de etkiledi. İzmir'İn merkez ilçesi, ticaret hayatının canlandığı yer Konak'ta bir iş hanında bulunan iki taşınmaz ve Menemen'de dondurmacı olarak kullanılandükkan mahkeme yoluyla satışa çıkarıldı.

İzmir'in merkezi Konak ilçesinde ticarfet yoğunluğunun yüksek olduğu bir bölge olan İsmetkaptan Mahallesi'nde bulunan iş hanı içerisindeki bağımsı bölüm icra yoluyla mahkemeden satışa çıkarıldı. Taşınmaz, merkezi konumu ve geniş kullanım alanıyla oldukça dikkat çekiyor.Taşınmazın açık adresi : İsmet Kaptan Mahallesi, Sezer Doğan sokak, no:10, Dinmez İş Hanı, 5.Kat, İç Kapı No: 55 (505), B. B. No:15 Konak / İzmir olarak açıklandı. 1024 ada, 14 parsel üzerinde bulunan taşınmazın yüzölçümü 327 metrekare olarak belirtilirken, taşınmaz için belirlenen kıymet 700 bin TL oldu. Söz konusu taşınmaz için yapılacak açık ihale usulü için tarihler, 28 Ağustos 2026 saat:14.00, 21 Eylül 2026 saat:14.00 olarak açıklandı.

İsmetkaptan Mahallesi'nde bulunan iş hanı içerisindeki diğer bağımsız bölüm de satışa çıkarılanlar arasında yer aldı. Bulunduğu konum nedeniyle dikkat çeken taşınmaz 327 metrekare alanıyla ticari kullanım açısından öne çıkıyor. Taşınmazın açık adresi : İsmet Kaptan Mahallesi, Sezer Doğan Sokak, No:10, Dinmez İş Hanı, 5.Kat, İç Kapı No: 54 (504), B. B. No:14 Konak / İzmir olarak açıklandı. 1024 ada 14 parsel üzerind bulunan taşınmaz için belirkebeb değer 800 bin TL oldu.Söz konusu taşınmaz için yapılacak açık ihale usulü için tarihler, 28 Ağustos 2026 saat:15.00, 21 Eylül 2026 saat:15.00 olarak açıklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan Ulucak Mahallesi'nde 3430 ada, 3 parsel üzerinde bulunan dükkan icra yoluyla mahkemeden satışa çıkarıldı. Aktif olarak dondurmacı olarak kullanılan depo cinsi dükkan keşif sırasında kiracısı olduğu bildirildi. Çanakkale asfaltına yürüme mesafesinde yer alan taşınmaza hem toplu taşıma hem de özel araç ile kolay ulaşım sağlanabiliyor. Binada toplam 9 adet bağımsız bölüm yer aldığı ayrıca zemin kat + 3 kattan oluştuğu belirtildi. Zemin katta 3 adet depo, üst katlarda her katta 2'şer adet mesken bulunduğu açıklandı. Net kulanım alanı 59 metrekare olan taşınmaz için değer 4 milyon 391 bin 46 TL olarak belirlendi. Söz konusu taşınmaz için yapılacak açık ihale usulü için tarihler, 14 Temmuz 2026 saat:14.57, 13 Ağustüos 2026 saat:14.57 olarak açıklandı.