Alaçatı, İzmir il merkezinin yaklaşık seksen beş kilometre batısında, Çeşme ilçesine bağlı bir mahalle olarak hizmet veriyor. Yarımadanın güney kıyısında konumlanan bu popüler tatil noktası, bağlı olduğu Çeşme ilçe merkezine ise sadece on kilometrelik bir mesafede bulunuyor. Çeşme Otoyolu sayesinde havalimanından ve şehir merkezinden bölgeye kesintisiz bir sürüşle kolayca ulaşım sağlanıyor.

Ulaşım seçenekleri ve yolculuk süreleri

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapan misafirler, doğrudan bölgeye hareket eden Havaş otobüs servisleriyle konforlu bir yolculuk yapabiliyor. Kendi aracıyla seyahat eden tatilciler ise Üçkuyular üzerinden otoyola bağlanarak yaklaşık kırk beş dakikalık bir sürüşn ardından beldeye giriş yapıyor. Toplu taşımayı seçen yolcular için otogardan kalkan Çeşme seyahat otobüsleri de gün boyu kesintisiz sefer düzenliyor.

Yaz aylarında artan yolcu talebini karşılamak amacıyla sefer sayıları artırılan Üçkuyular semt garajı minibüsleri de bütçe dostu alternatifler sunuyor. Aktarmalı gitmek isteyenler için metro hattının son durağından kalkan belediye otobüsleri, önce Urla ilçesine uğrayarak oradan aktarma seçeneği sağlıyor. Hızlı ve zahmetsiz ulaşım arayan gruplar için de özel transfer araçları havalimanından kapıya kadar yolcu taşıyor.

Tarihi taş evler ve rüzgar sörfü merkezleri

Gezginlerin beldede en çok zaman geçirdiği Kemalpaşa Caddesi ve Hacımemiş Mahallesi, tarihi Rum mimarisinin izlerini yansıtan taş evleriyle tanınıyor. Arnavut kaldırımlı dar sokaklar boyunca sıralanan renkli panjurlu binalar, günümüzde butik otel, tasarım dükkânı ve özgün lezzetler sunan kafeler olarak turizme katkı sunuyor. Bölgenin tarihi dokusunu koruyan bu mimari yapı, koruma altındaki yel değirmenleriyle görsel bir şölen oluşturuyor.

Yılın neredeyse üç yüz günü kesintisiz rüzgâr alan Alaçatı koyu, dünyanın en prestijli rüzgâr sörfü okullarına ev sahipliği yapıyor. Sığ ve dalgasız denizi sayesinde hem yeni başlayan sörfçüler hem de profesyoneller için ideal antrenman sahası sunan bölge, her yıl uluslararası yarışmalara sahne oluyor. Ege mutfağının şifalı ot yemeklerini sunan restoranlar da spor dolu bir günün ardından ziyaretçilere eşsiz bir ziyafet çekiyor.