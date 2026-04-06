Son Mühür - Dünya futbolunun yakından tanıdığı isimlerden Mircea Lucescu hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Bazı haberlerde deneyimli teknik direktörün hayatını kaybettiği ileri sürülse de, bu iddialar henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete, Pazar akşamı Antena 3 CNN’e yaptığı açıklamada Lucescu’nun durumunun kritik olduğunu ifade etti. Rogobete, yoğun bakımda tedavisi süren tecrübeli teknik adamın son 24-48 saat içerisinde sağlık durumunun kötüleştiğini belirtti.

Kalp krizi geçirdikten sonra cuma günü hastaneye kaldırılan eski milli takım teknik direktörünün durumu hakkında net bir öngörüde bulunmanın zor olduğunu vurgulayan Rogobete, tedavi sürecinin yakından takip edildiğini dile getirdi.

Öte yandan, Mircea Lucescu’nun oğlu ve PAOK’un teknik direktörü Răzvan Lucescu da sürece ilişkin kısa bir değerlendirmede bulundu. Bükreş’e özel uçakla gelen Răzvan Lucescu, hastaneye geçmeden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, durumun oldukça zor ve karmaşık olduğunu belirterek, detaylı bilginin hastane yetkilileri tarafından paylaşılacağını söyledi.

“Ne söyleyebilirim ki? Gerçekten güç bir süreç. Şu an bunu nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum” diyen Răzvan Lucescu’nun sözleri, sürecin ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Öte yandan, deneyimli teknik adamın hayatını kaybettiğine dair resmi bir doğrulama bulunmazken, sağlık durumunun ciddi ve endişe verici olduğu ifade ediliyor.