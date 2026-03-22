İran’ın İsrail’in güney kesimlerine yönelik gerçekleştirdiği misilleme saldırılarında Arad kenti doğrudan hedef alındı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı tarafından yapılan açıklamada, kente isabet eden bir füze nedeniyle 7'si ağır olmak üzere toplam 64 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çevre hastanelerde tedaviye alındılar

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, sağlık ekibi ve tahliye helikopteri sevk edildi. Yaralılardan 15’inin durumunun orta, 42’sinin ise hafif olduğu kaydedilirken, tüm yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü ve durumun hassasiyetini koruduğu ifade ediliyor.

İran'ın dalgalar halinde gerçekleştirdiği operasyon kapsamında güneydeki birçok noktaya füze parçaları düşerken, Arad ve Dimona kentlerine doğrudan isabet sağlandığı bilgisi paylaşıldı. Dimona kentinde de isabet alan bölgelerde çok sayıda yaralı olduğu aktarılıyor.