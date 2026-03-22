İsrail ordusu, İran'ın misilleme saldırıları sırasında ülkenin güneyindeki Arad ve Dimona bölgelerinde meydana gelen ağır hasarın ardından geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Savunma sistemlerinin, doğrudan isabet sağlayan balistik füzeleri neden engelleyemediği mercek altına alınıyor.

Savunma zafiyetinin nedenleri araştırılıyor

Times of Israel ve Kanal 12 televizyonunun aktardığı bilgilere göre, askeri yetkililer özellikle stratejik öneme sahip Dimona ve Arad hatlarındaki hava savunma zafiyetinin nedenlerini araştırıyor. Söz konusu füzelerin, geçmişteki saldırılarda başarıyla imha edilen mühimmat tipleriyle benzerlik göstermesine rağmen bu kez engellenememiş olması dikkat çekiyor.

Her iki bölgede de onlarca sivil yaralandı

Yüzlerce kilogram patlayıcı taşıyan füzelerin isabet ettiği noktalarda ciddi tahribat oluştuğu bildirildi. İlk tespitlere göre sadece Arad kentinde en az 9 bina ağır hasar alırken, her iki bölgede de onlarca sivilin yaralandığı kaydedildi. Ordu bünyesinde kurulan komisyon, iki saatlik zaman diliminde gerçekleşen bu sızmanın teknik veya operasyonel gerekçelerini raporlayacak.