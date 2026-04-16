Eğitim önce aileden başlar daha çok küçük yaşlarımızda öğretmene doktora ailemize büyüklerimize saygı göstermeye annelerimizden öğrenmemiş miydik? Bizim asıl öğretmenimiz annelerimiz değil miydi?

Sevgili okurlarım bu yazımda okullarda gerçekleşen bir katliamdan bahsetmek istiyorum size...

Eski öğrenci, sosyal medya hesaplarından "hepinizi bitireceğim" tarzda yorumlar yapmasına rağmen herhangi bir tedbir alınmadı. Bu olay hepimizi çok üzdü. İçimiz yandı.

Gençliğimiz nereye gidiyor? Gazi Mustafa Kemal Paşa izinden gitmeye çalışırken neden saptırılıyor...

Evet belli ki ortada bir durum var bu tür olayları bu şekilde çözmek ne kadar acı verici?

Öğretmenler bizim canımız geleceğimiz evladımız eşimiz dostumuz... Ölenlere Allah'tan rahmet, ailere sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağolsun. Yaralanan kişilere de Allah’tan acil şifalar diliyorum bir daha böyle olayların yaşanmaması en büyük temennimizdir. Geleceğimize sahip çıkalım.

Devletimiz acil önlemler almalı... Güvenlik artırılmalı... Dijital bağımlık denetim altına alınmalı...

Tabii ki yazılacak çok şeyler var ama gün bugün değil. Acımız var kelimeleri secerek yazmak istedim.

Haftaya daha iyi konularda buluşmak üzere...