Son Mühür - Kiss grubunun kurucu gitaristi ve orijinal üyelerinden Ace Frehley, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Frehley’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, New Jersey’deki evinde ailesinin yanında hayatını kaybettiği belirtildi. Basına yansıyan bilgilere göre, ünlü müzisyen bir süre önce geçirdiği düşmenin ardından sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Ölüm sebebinin, bu kazaya bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu geçirdiği beyin kanaması olduğu açıklandı.

1973 yılında Paul Stanley, Gene Simmons ve Peter Criss ile birlikte Kiss’i kuran ve “Spaceman” karakteriyle tanınan Frehley, rock tarihine damga vuran sahne performanslarıyla dikkat çekmişti. Dumanlar çıkan özel efektli gitarları ve görkemli ışık şovlarıyla rock müziğin en teatral figürlerinden biri haline gelen Frehley, grubun başarısında önemli bir paya sahipti.

Ace Frehley kariyeri

Gerçek adı Paul Daniel Frehley olan Ace Frehley, 27 Nisan 1951’de New York’ta doğdu. 1973’te Kiss grubunun kurucu kadrosunda yer alarak müzik tarihine geçen Frehley, grubun ikonik makyajı, yüksek enerjili sahne performansları ve teatral tarzıyla öne çıktığı dönemde “Spaceman” (Uzay Adamı) karakteriyle tanındı. Kiss’in unutulmaz şarkılarından “Shock Me”, “Cold Gin”, “Rocket Ride” ve “Parasite” gibi eserlerde hem gitarist hem de vokalist olarak önemli katkılarda bulundu. Kendine özgü gitar soloları ve sahne tarzıyla birçok müzisyene ilham kaynağı oldu.

1982 yılında gruptan ayrılan Frehley, müzik yolculuğunu “Ace Frehley Band” adı altında solo projelerle sürdürdü. 1978’de çıkan kendi adını taşıyan solo albümü, Kiss üyelerinin bireysel çalışmalarında en çok satan albüm olarak öne çıktı. Zaman zaman Kiss grubuyla yeniden sahne alan Frehley, 2014 yılında grup arkadaşlarıyla birlikte Rock and Roll Hall of Fame'e dahil edilerek kariyerinin en prestijli onurlarından birine layık görüldü.