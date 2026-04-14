SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Konut ve işyeri kiralamalarında sözleşmenin yanı sıra 'Tarihsiz tahliye taahhütnamesi' imzatılması konusunda Yargıtay son noktayı koydu. Yargıya büyük yük getiren tartışmalarla ilgili Yargıtay, 'Tahliye taahhüdü, Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 352/1 kapsamında konut ve çatılı işyeri kiralamalarında sözleşmenin sona ermesini ve kiracının tahliyesini temin eder' satırlarıyla tartışmaları sonlandırdı.

İmzalayan Yandı

Her şeyden önce tahliye taahhüdü kiralanan taşınmazın kiracıya tesliminden sonra verilmesi gerektiğinin altını çizen Avukat Ergün Vardar, 'Kiralanan taşınmazın teslim edilmesinden önce ya da teslim tarihinde verilen tahliye taahhüdü geçersizdir (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2024/2557 K.). Kiraya veren ve kiracı aynı yerle ilgili birden fazla kira sözleşmesi yaptığı takdirde tahliye taahhüdünün ilk kira sözleşmesinden sonra verilmiş olması yeterlidir. İlk kira sözleşmesi yapıldıktan sonra yeni yapılan kira sözleşmeleri ile birlikte verilen tahliye taahhütleri de geçerlidir' dedi.

Yargıtay'dan Dikkat Çeken Karar

Kiracı tarafından verilen tahliye taahhüdünün yazılı ve imzalı olarak verilmesi gerektiğini belirten Avukat Ergün, 'Yazılılık şekil şartı gereği yükümlülük altına giren kişinin (kiracının) imzası zorunludur. Tarihleri Boş Bırakılan Tahliye Taahhüdü (Açığa İmza / Beyaza İmza) Uygulamada, düzenleme tarihi ve tahliye tarihi boş olarak tahliye taahhüdü hazırlanmaktadır. Tarihleri boş olarak taahhüt verilmesi açığa imza (beyaza imza) mahiyetinde olup Yargıtay’a göre bu şekilde tahliye taahhüdü verilmesi geçerlidir (Yargıtay 3. HD 2023/168 K. – 2022/8307 E. 2023/168 K.). Boşa imza atan kiracı belgenin sonradan anlaşmaya aykırı doldurulduğu iddiasını ancak yazılı delil ile ispatlamalıdır.Bu da neredeyse imkansızdır' şeklinde açıklama yaparak önemli açıklamada bulundu.