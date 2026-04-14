Son Mühür/ Merve Turan- Narlıdere’de son dönemde hemen her köşe başında karşımıza çıkan ve samimiyetiyle kısa sürede benimsenen Narista kahve noktalarına bir yenisi daha ekleniyor. Ancak bu kez durum biraz daha farklı.

Belediye Başkanı Erman Uzun’un "toplumcu belediyecilik" vizyonuyla şekillenen projelerin en estetik halkası olan Narista Hayat, 17 Nisan Cuma günü kapılarını açıyor.

Tarihi Yukarıköy’ün o kendine has, geçmişi fısıldayan atmosferine yerleşen bu yeni mekan, sadece bir kahve dükkanı olmanın ötesinde mahalleye yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Yukarıköy’ün yeni gözdesi

Narista Hayat’ı diğer şubelerinden ayıran en temel özellik, içinde bulunduğu dokuya gösterdiği sadakat. Sahilevleri veya Park Orman’daki konseptlerin aksine burada, Yukarıköy’ün tarihi dokusunu incitmeden, o nostaljik havayı modern bir iç mimariyle harmanlayan bir yapı karşımıza çıkıyor. Gençlerin şimdiden radarına giren mekan, kaliteli kahveye ulaşımı da bir lüks olmaktan çıkarıyor. Piyasadaki dev kahve zincirlerinin yüksek fiyatlarına inat, neredeyse yarı fiyatına sunulacak olan nitelikli ürünler, Narista Hayat’ı bölgenin en uğrak noktası yapmaya aday.

Başkan Erman Uzun’dan tüm İzmir’e davet

Projenin sadece bir işletme değil, bir sosyal adalet adımı olduğunu vurgulayan Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, heyecanını şu sözlerle paylaştı: “Narista Hayat, isminin hakkını vererek Yukarıköy’e gerçekten hayat katacak. Burayı tasarlarken bölgenin turizm potansiyelini canlandırmayı ve her yaştan komşumuzun çekinmeden gelip sosyalleşebileceği bir alan yaratmayı hedefledik.” Başkan Uzun; Kent Lokantası ve Emekli Lokalleri gibi halkın sahip çıktığı projelere bir yenisini eklemekten mutlu olduklarını belirterek, özellikle gençlerin bu mekanı çok seveceğine inandığını dile getirdi.

Açılış Cuma günü saat 13.00’te

Yukarıköy’ün dar sokaklarını kahve kokusuyla dolduracak olan bu tesisin açılışı, 17 Nisan Cuma günü saat 13.00’te gerçekleşecek. Mahalle kültürünü korurken modern hayatın ihtiyaçlarına cevap veren Narista Hayat, hem cebini hem de keyfini düşünen İzmirlileri bekliyor.

