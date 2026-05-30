Son Mühür- Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası CHP'de tırmanan liderlik yarışı, meydanlarda pankart ve algı savaşına dönüştü. Polis zoruyla boşaltılan CHP Genel Merkezi'ne geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 14.00'te yapacağı açıklama için Türkiye'nin dört bir yanından otobüsler Ankara’ya doğru hareket etti. Bu süreçte, kamuoyuna ve sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda İzmir’in Torbalı İlçe Örgütü'nün de Kılıçdaroğlu’na destek vermek amacıyla Ankara’ya gittiği ve genel merkez önünde yerini aldığı da görüldü.

Örgütle hiçbir bağları yok

Ancak bu görsellere ve yayılan görsellere CHP Torbalı İlçe Başkanlığı’ndan çok sert ve net bir yalanlama geldi. Torbalı ilçe başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, ilçenin adını kullanarak pankart açan kişilerin örgütle hiçbir bağının bulunmadığı belirtildi.

CHP Torbalı İlçe Başkanı İbrahim Özel imzasıyla yayımlanan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Torbalı İlçe Örgütü’nün yeri bugün Güvenpark’tır. Onun haricinde dün geceden beri ülke gündemine düşen tanımadığımız, örgütümüz ile hiçbir ilişkisi olmayan kişilerce tutulan CHP Torbalı İlçe Örgütü pankartı gerçeği yansıtmamaktadır. Torbalı Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı, Torbalı örgütümüzden ve ilçe halkımızdan aldığı güç ile Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanındadır."

Parti içi meşruiyet savaşı, örgütlerin bu sert deklarasyonlarıyla giderek daha da keskinleşiyor.