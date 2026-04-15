İzmir’de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraçlara karşı düzenlenen haftalık eylemler 366’ncı haftasında da sürmeye devam etti. Konak’ta bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Barış Akademisyenleri başta olmak üzere ihraç edilen eğitim emekçilerinin yaşadığı hak kayıpları gündemde bir kez daha yerini aldı.

Basın metnini Bulut Yavuz okudu!

Eylemde basın açıklamasını okuyan isim Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şubesi üyesi Bulut Yavuz oldu. Açıklamada, kamuoyundaki “Barış Akademisyenleri görevlerine döndü” algısının gerçeği yansıtmadığının altı çizildi.

Yavuz tarafından 2016 yılından bu yana süren ihraç süreçlerinin hukuki ve idari açıdan hâlâ sonuçlanmadığı ifade edilerek, mağduriyetlerin sürdüğü söylendi.

“Hukuksuzluk devam ediyor”

KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin açtığı davalarda verilen kararların hukuki tartışmaları da beraberinde getirdiğinin altı çizilirken, Ege Üniversitesi’nden ihraç edilen Prof. Dr. Nilgün Toker Kılınç ve Prof. Dr. Melek Göregenli hakkında verilen ret kararları örnek olarak sunuldu.

İdare mahkemelerinin yetki sınırlarını aşarak karar verdiği belirtilirken, yargılama sürelerinin uzuluğu ve gerekçesiz kararlar adil yargılanma hakkını ihlal ediyor denildi.

“İade kararları uygulanmıyor”

Basın metninde, görevlerine iade edilen bazı akademisyenler için dahi sürecin tamamlanmadığının altı çizildi. Üniversitelerin iade kararlarına itiraz ettiği ve bu nedenle hukuki sürecin uzadığı belirtilirken, bazı akademisyenlerin atamalarının yapılmadığına da vurgu yapıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde devam eden davalar ve uygulanmayan mahkeme kararları, mağduriyetleri derinleştirdi denildi.

Maddeler sıralandı!

Eylemde talepler dile getirildi. Talepler; KHK ile gerçekleştirilen tüm ihraçların iptal edilmesi, Barış Akademisyenlerinin görevlerine eksiksiz şekilde iade edilmesi, yargının bağımsız ve tarafsız hale getirilmesi, yaşanan tüm hak kayıplarının telafi edilmesi şeklinde sıralandı.

Eğitimde şiddet gündemdeydi!

Basın açıklamasında ayrıca son dönemde eğitim kurumlarında artan şiddet olaylarına da vurgu yapıldı. Ege Üniversitesi’nde öğrencilere yönelik gerçekleşen saldırının kabul edilemez olduğu ifade edildi. Üniversitelerde güvenlik ve ifade özgürlüğü konularında ciddi sorunlar bulunduğu da eklendi.

Ayrıca Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede yaşanan saldırı ve İstanbul Çekmeköy’de öğretmen Fatma Nur Çelik’in hayatını kaybettiği olay da hatırlatıldı. Eğitimde şiddetin yapısal bir soruna dönüştüğü belirtildi.

“Mücadele Sürecek”

Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Üniversiteler Şubesi tarafından yapılan dikkat çekici açıklamada, akademisyenlerin maruz kaldığı hak ihlallerine ve eğitim alanındaki şiddet olaylarına karşı mücadelenin süreceğinin altı çizildi.