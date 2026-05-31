Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Konak Belediyesi, İzmir’in ayrı köşelerinde hayata geçirdiği "Açık Havada Sabah Sporu" organizasyonuyla vatandaşları sabahın erken saatlerinde bir araya topluyor.

Tam 8 ayrı noktada, haftanın üç günü yapılan bu ücretsiz spor saati, bölge sakinlerinin vazgeçilmezi haline geldi.

Deneyimli eğitmenler eşliğinde yapılan bu egzersizler, özellikle sabahları güne zinde başlamak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Spor yaparak sosyalleşiyorlar

Kültürpark’tan Karantina’ya, Tülay Aktaş Parkı’ndan Hatay Pazar Yeri’ne kadar kentin birçok farklı noktasında, sabah saat 08.30 olduğunda hareketlilik başlıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün uzman eğitmenleriyle beraber gerçekleştirilen bu spor, yalnızca fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda Konaklıların sosyalleştiği keyifli bir buluşma noktasına dönüşmüş durumda.

"Sağlığımı yeniden kazanmanın bir yolu olarak görüyorum"

Deniz Atı Parkı’nda yapılan çalışmalara katılan Sema Akdemir, sporun kendisi için önemini, “Ben 73 yaşında biri olarak bu etkinliği, sağlığımı yeniden kazanmanın bir yolu olarak görüyorum.

Sabah güne sporla başlıyor olmak fevkalade faydalı. Sabah sporunun diğer saatlerde yapılanlardan daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Güne, sporla başlayınca sağlıklı başlamış oluyoruz.” diyerek anlattı.

"Sabah çok enerji veriyor"

Düzenli katılımcılardan biri olan Irina Mızrakçı ise sporun günlük hayatındaki ilerleyişine olan katkısından bahsederek, “İkinci sezonum. Çok mutluyum. Sabah çok enerji veriyor, çok faydalı. Herkesi bu etkinliğe davet ediyorum.” diye konuştu.

"Yaşım 82 ama spor sayesinde kendimi daha genç hissediyorum"

Bir diğer katılımcı Münir Yılmaz ise, “Daha önce arkadaşlarla küçük bir grup kurmuştuk, kendi kendimize parkta spor yapıyorduk.

Ama şimdi hocalarımız gelince onlarla spor yapmaya başladık, çok memnunuz. Belediyeye çok teşekkür ediyoruz. Yaşım 82 ama spor sayesinde kendimi çok daha genç hissediyorum.” ifadelerini kullandı.