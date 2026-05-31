Son Mühür- İşçi eylemleri nedeniyle Buca, Karabağlar, Konak, Karşıyaka gibi ilçelerde sık sık çöp dağlarıyla karşı karşıya kalan İzmir, bu kez kentin genelini etkileyebilecek bir krize doğru yol alıyor olabilir.

Kritik uyarı, AK Parti İzmir milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan geldi.

Harnandalı'nın çöp dökümüne kapatılmasının ardından atılması gereken adımların başta Cemil Tugay yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere CHP'li belediyeler tarafından atılmadığını vurgulayan Kaya,

''Bir ay içerisinde İzmir'de yine çöp kriziyle karşı karşıya kalacağız. Bunun tek sebebi bakanlığın tüm desteğine rağmen İzmir'de 6 aydır ağustos böceği gibi yan gelip yatan yerel yönetimlerdir'' mesajı verdi.



İzmir ne kadar çöp üretiyor?



''Kış aylarında İzmir'de günlük yaklaşık 5 bin ton, yaz aylarında ise 6 bin tona yakın çöp üretiliyor'' hatırlatmasında bulunan Mahmut Atilla Kaya,

''Peki mevcut tesislerin kapasitesi ne?

Ödemiş ve Bergama'daki iki tesisin toplam kapasitesi yalnızca 2 bin 200 ton.

Geriye kalan devasa çöp yükü yıllardır Harmandalı'da çağ dışı vahşi depolama yöntemiyle bertaraf edilmeye çalışılıyordu. Ama artık Harmandalı'nın işi bitti.

Bakanlık ve yerel yönetim arasında sağlanan mutabakatla İzmir'de yeni 3 tesis yapılması noktasında bir uzlaşıya varıldı. Bu uzlaşıya varıldığı tarih bundan altı ay öncesi. Ama altı aydır yerel yönetimlerce bu işin çözümü noktasında bir adım atılmadı'' sözleriyle yaklaşan tehlikeye dikkat çekti.

''Alternatif çözüm olarak Manisa'ya İzmir'in çöpleri gitmeye başladı'' diyen Kaya,

''Ancak geçenlerde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu açıklama yaptı. ''Artık yeter, kendi çöpünüzü kendiniz depolayın'' dedi.

Bir kısmı da kapasitesinin üstünde olmasına rağmen Bergama'ya gönderildi.



Bu bir yönetim krizidir...



Yakında Bergama'da da aynı Harmandalı gibi bir krizle karşı karşıya kalacağız. Ödemiş'te de bunun aynısı yaşanıyor.

Şimdi ben soruyorum, her gün ortaya çıkan 6 bin ton çöpün Ödemiş ve Bergama kapasitesi dışında kalan 3 bin 800 tonunu ne yapacaksınız? Bu şehri çöp dağlarına mı mahkum edeceksiniz? İzmir'in yıllarını plansızlıkla, vizyonsuzlukla, günü kurtarma siyasetiyle heba ettiniz. Şimdi ortaya çıkan tablo tan anlamıyla bir yönetim krizidir'' açıklamasında bulundu.