CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, son iki günde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarını Meclis gündemine taşıdı. Sert bir açıklamada da bulunan Kılıç, bu saldırıların artık “münferit” olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

"Okulların kapısından içeri artık şiddet, silah giriyor!"

Ailelerin çocuklarını okullara korkuyla gönderdiğinin altını çizen Kılıç, "Bir anne çocuğunu okula gönderirken ‘Acaba akşam sağ salim dönecek mi?’ diye düşünmemeli. Bir baba, çocuğunu devlete emanet ederken korku duymamalı. Ama bugün ne yazık ki aileler tam da bunu yaşıyor. Çünkü okulların kapısından içeri artık sadece öğrenciler girmiyor; şiddet giriyor, silah giriyor, ihmal giriyor." dedi.

"Bu yaşananlar münferit değil!"

Açıklamalarına devam eden Kılıç, "Bu yaşananlar münferit değil. Bu, denetimsizliğin, cezasızlığın ve şiddeti besleyen anlayışın sonucudur. Devletin en temel görevi çocukları korumaktır. Bu görev yerine getirilmiyorsa bunun adı ihmaldir, sorumsuzluktur." ifadelerini kullandı.

Meclis'e araştırma önergesi!

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç tarafından ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na eğitim kurumlarında artan şiddet olaylarının tüm yönleriyle incelenmesi için araştırma önergesi de sunuldu. CHP'li Kılıç, "Bu mesele siyaset üstüdür. Bu mesele, çocuklarımızın hayatıdır. Bir tek çocuğumuzu daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Bu karanlığı dağıtmak, çocuklarımıza güvenli bir gelecek bırakmak zorundayız." dedi.