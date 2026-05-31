Yaz mevsiminin yüzünü göstermesi ve sıcaklıkların artmasıyla birlikte İzmir'de açık alan etkinlikleri hız kazandı. Hafta sonunu doğayla iç içe geçirmeyi tercih eden vatandaşlar, ülke genelindeki kene haberlerinin ardından kendi bölgelerindeki güncel durumu sorgulamaya başladı. Özellikle "İzmir'deki park ve plajlarda kene tehlikesi bulunuyor mu?" ile "Kene ısırmasında hangi önlemler alınmalı?" gündemde ilk sıralara yerleşti. Uzmanlar ise Ege Bölgesi'nde ölümcül vakalar nadir görülse de yeşil alanlarda alınması gereken tedbirler konusunda vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. İşte ayrıntılar...

İZMİR'DE KENE RİSKİ VAR MI?

İzmir'de kene riski her zaman bulunuyor. Uzmanların açıklamalarına göre, ölümcül sonuçlar doğurabilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları Türkiye'de genellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşıyor. Ancak bu durum İzmir'in tamamen güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte ormanlık alanlar, parklar, kırsal kesimler ve hatta plajlarda bile kene tehlikesi kendini gösteriyor.

KENE TEHLİKESİNE KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINIYOR?

Doğada vakit geçirirken alınacak birkaç basit önlem, kene riskini en aza indiriyor. Kırsal ve yeşil alanlara gidildiğinde mutlaka uzun kollu kıyafetler giyilmesi ve pantolon paçalarının çorapların içine sokulması gerekiyor. Kenelerin kıyafet üzerinde daha kolay fark edilebilmesi için koyu renkler yerine açık renkli giysilerin tercih edilmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca piknik veya yürüyüş dönüşünde çocukların ve yetişkinlerin tüm vücudunu detaylı bir şekilde kene açısından kontrol etmesi şart koşuluyor.

EVCİL HAYVANLAR KENE TAŞIYOR MU?

Kırsal veya yeşil alanlardan dönüldüğünde sadece insanları değil, evcil hayvanları da kontrol etmek gerekiyor. Dışarıda serbestçe dolaşan kedi ve köpekler, keneleri tüyleri aracılığıyla kolayca ev ortamına taşıyor. Bu nedenle evcil hayvan sahiplerinin, patili dostlarını dışarı çıkardıktan sonra kene taramasından geçirmesi gerekiyor.

KENE ISIRMASI DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Vücutta kene tespit edildiğinde ilk kural panik yapmamak. Keneye kesinlikle çıplak elle dokunulmaması gerekiyor. Bir cımbız veya özel bir kene çıkarma aparatı yardımıyla, kenenin baş kısmına (kargasına) zarar vermeden ve gövdesini patlatmadan sağa sola hafifçe oynatarak vücuttan uzaklaştırmak en doğru yöntem olarak kabul ediliyor. Bu işlemin hemen ardından vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.

KENE ÜZERİNE KOLONYA YA DA KİMYASAL DÖKÜLÜR MÜ?

Halk arasında sıkça yapılan yanlışların başında kenenin üzerine kimyasal madde dökmek geliyor. Uzmanlar, vücuda yapışan kenenin üzerine kesinlikle kolonya, gaz yağı, aseton veya sigara külü gibi kimyasal maddelerin dökülmemesi konusunda uyarıyor. Bu tür müdahaleler kenenin refleks olarak kusmasına yol açıyor ve taşıdığı mikrobu doğrudan insan kanına aktarmasına neden oluyor.