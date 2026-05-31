CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararıyla birlikte eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden partinin başına geçerken, Özgür Özel'in bu kararın ardından atacağı her adım ise yakından takip ediliyor. Bu kapsamda, Kemal Kılıçdaroğlu dün CHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşırken, Özgür Özel ise Güvenpark'ta yine aynı saatlerde partililerle bayramlaşma programında bir araya gelmişti.

Yapılan hamleler gündemdeki yerini korumaya devam ederken, Özgür Özel ve on binlerce kişi bayramlaşma programının ardından Anıtkabir'e yürümüştü. Özgür Özel ve beraberindekilerin Anıtkabir'e yürümesinin ve orada ortaya çıkan görüntülerin ardından, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"Her sıkıştıklarında Atatürk’ün arkasına saklanıyorlar!"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşan ve dikkat çeken bir not düşen AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, "Atatürk’ün CHP’den çektiğini kimse çekmedi!

Her sıkıştıklarında Atatürk’ün arkasına saklanıyorlar.

Atatürk siyaset üstüdür; günlük siyasi hesaplara malzeme yapılamaz." ifadelerini kullandı.