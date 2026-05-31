Son Mühür- Emine Kulak - İzmir'in kalbinde yer alan ve depreme dayanıksızlığı nedeniyle uzun süredir kapalı olan Çankaya Katlı Otoparkı’nın geleceği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Koruma Kurulu’nun aldığı yeni kararla birlikte, kentin en sıcak tartışma konusu olmaya devam ediyor. Kurul, Agora Antik Kenti sınırında yer alan otopark arazisinin sit derecesini "1. derece arkeolojik SİT"ten "3. derece arkeolojik SİT" seviyesine indirdi. Kurulun aldığı bu kararın gerekçesinde, söz konusu bölgede yeni bir kültür varlığına rastlanmadığı ve mevcut yapının kamu yararı taşıdığı ibareleri yer aldı.

TMMOB İKK Sekreteri Akdemir: "Oraya yapılması zaten yanlıştı"

Alınan sit kararının ardından otoparkın yıkılıp yıkılmayacağı tartışmaları sürerken, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Aykut Akdemir, meslek odaları olarak otoparka karşı açtıkları davaları hatırlatarak radikal bir çıkış yaptı. Bir gazeteye yaptığı açıklamada, otopark sıkıntısının kentin en hayati meselesi olmadığını dile getiren Akdemir, “Çankaya katlı otopark için bizim davalarımız vardı. Yıkılması doğrudur. Otopark sorunu öldüm bittim değildir. Daha farklı çözümler vardır. Zaten oraya yapılması en başından yanlıştı. Agora’nın önünde çok kötü bir örnek oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Esnaftan sert yanıt ve AK Partili İnan'dan söz açıklaması

TMMOB kanadından gelen bu açıklamalar, otoparkın kapatılması nedeniyle büyük ciro kaybı yaşayan tarihi çarşı esnafını ayağa kaldırdı. Kemeraltı Esnafı Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici, Akdemir’in sözlerine sert tepki göstererek AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ın kendilerine bizzat söz verdiğini açıkladı.

Milletvekili İnan'ın bütün Kemeraltı esnafını ziyaret ettiğini belirten Bilici, süreci şu sözlerle aktardı:

“Eyyüp Kadir İnan’ın bize, esnafa sözü var. Bütün Kemeraltı’nı gezdi. Esnafın mağdur olduğunu, Kemeraltı’nı sahipsiz bırakmayacaklarını söyledi. Ödenek çıktı, karot testlerini aldırdık ve şimdi sonuçları bekliyoruz dedi. Gerekirse 1-2 ay içerisinde ne gerekiyorsa, güçlendirmeyse güçlendirmeyi en iyi şekilde yapıp burayı esnafa hediye edeceğiz dedi. Esnafın mağdur olmayacağı sözünü aldığımız için biz normalde bayramdan sonra davul zurna çaldırmayı planlıyorduk. Tepkilerimizi asla bırakmazdık ama bize söz verildi.”

“Öyle ahkam keseceklerse, önce gelsinler esnafla konuşsunlar”

Aykut Akdemir’in "otopark çok mühim değil" yaklaşımını sert bir dille eleştiren Zafer Bilici, çarşıdaki ekonomik çıkmazı hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Ona mı kalmış otoparkın kaldırılması? Gelsin Kemeraltı’na da esnafı bir görsün. Esnaf şu an siftah dahi edemiyor. Kendileri bir çözüm ürettiler de biz hayır mı dedik? Bu şekilde oturduğu yerden konuşanlar gelsin esnafın halini yakından görsün. Bu ülkenin esnafı vergi veriyor, tonla ödemesi var. Bu konuşmayı yapmadan önce gelip 2 tane esnafla konuşsunlar. Burada en az 2 bin esnaf mağdur durumda. Kuyumcular, düğün alışverişine hitap eden esnaflar perişan oldu. Öyle kendilerine göre oturdukları yerden siyaset yapıp ahkam keseceklerse, önce gelsinler esnafla konuşsunlar.”