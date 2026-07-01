Son Mühür- İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde vatandaş için çalışmalara devam ediliyor. Kemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgalleri, ruhsat kontrolleri, izinsiz afiş ve panoların kaldırılması ile eğlence mekanlarına yönelik denetimler hazırlanan program çerçevesi içinde sürdürülüyor.

Gerekli idari işlemler uygulanıyor!

Zabıta ekipleri gerçekleştirilen denetimlerde, yaya geçişlerini engelleyen kaldırım işgalleri tek tek tespit edilerek işletmelere gerekli uyarılar yapılıyor. Ayrıca ekipler görüntü kirliliğine neden olan izinsiz afiş ve reklam panoları kaldırılırken, iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin kontroller de düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Kontrol sonrası tespit edilen olumsuz durumlara ise gerekli idari işlemler uygulanıyor.

Türkmen: "Amacımız ceza yazmak değil"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, açıklamasında, "Zabıta ekiplerimiz, ilçemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarını korumak ve kent düzenini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kaldırım işgalleri, ruhsat denetimleri, izinsiz afişler ve umuma açık işletmelere yönelik kontrollerimizi düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Amacımız ceza yazmak değil, kurallara uyumu sağlayarak daha düzenli, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Kemalpaşa oluşturmaktır" dedi.

