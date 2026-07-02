İzmir'in Çiğli ilçesinde yer alan Sasalı Doğal Yaşam Parkı, hafta sonunu çocuklarıyla birlikte doğayla iç içe geçirmek isteyen ailelerin en çok tercih ettiği adreslerden biri olmayı sürdürüyor. Yaklaşık 425 bin metrekarelik geniş bir alana yayılan parkta aslanlardan fillere, zürafalardan timsahlara kadar yaklaşık bin 800 hayvan yaşıyor. Tematik yaşam alanları, yürüyüş parkurları ve çocuklara özel bölümleriyle ziyaretçilere dünyanın farklı coğrafyalarını tek bir noktada keşfetme fırsatı sunan park, her yıl yaklaşık 1 milyon kişiyi ağırlıyor.

Dünyanın farklı kıtalarını tek parkta keşfetme fırsatı

Sasalı Doğal Yaşam Parkı, klasik bir hayvanat bahçesinin ötesine geçen konseptiyle dikkat çekiyor. Park içerisinde oluşturulan tematik yaşam alanları sayesinde ziyaretçiler Afrika savanasından tropikal yağmur ormanlarına kadar uzanan farklı ekosistemleri yakından deneyimleyebiliyor. Hayvanların doğal yaşam koşullarına uygun olarak tasarlanan geniş alanlar hem ziyaret deneyimini güçlendiriyor hem de canlıların doğal davranışlarını gözlemleme imkânı sunuyor.

Parkın en yoğun ilgi gören bölümlerinden biri ise Afrika savanası oluyor. Bu alanda zürafalar, zebralar, su aygırları, deve kuşları ve Afrika'nın farklı türleri geniş yaşam alanlarında görülebiliyor. Özellikle çocuklu aileler, bu bölümde uzun süre vakit geçirerek vahşi yaşamı yakından tanıma fırsatı buluyor.

Türkiye'nin ilk tropik merkezi ziyaretçilerini farklı bir dünyaya taşıyor

Sasalı Doğal Yaşam Parkı bünyesinde bulunan Türkiye'nin ilk tropik merkezi, parkın en dikkat çeken bölümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Tropikal iklim koşullarının oluşturulduğu bu özel alanda timsahlar, yılanlar, farklı kertenkele türleri, egzotik kuşlar ve meyve yarasaları gibi birçok canlı doğal yaşam ortamlarına benzer koşullarda barındırılıyor.

Nem ve sıcaklığın kontrollü şekilde korunduğu merkez, ziyaretçilere tropikal bölgelerin atmosferini hissettirirken, farklı kıtalarda yaşayan canlıları yakından inceleme fırsatı sunuyor. Özellikle doğa ve biyolojik çeşitlilik meraklıları için bu bölüm parkın en ilgi çekici durakları arasında yer alıyor.

Aslanlardan fillere uzanan geniş yaşam alanları ilgi görüyor

Parkta yalnızca tropikal canlılar değil, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan birçok büyük memeli de bulunuyor. Asya filleri için oluşturulan geniş yaşam alanı ziyaretçilerin ilk uğradığı noktalardan biri olurken, aslanlar, kaplanlar, pumalar, sırtlanlar, kurtlar ve vaşaklar da özel olarak tasarlanan doğal alanlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Sasalı Doğal Yaşam Parkı aynı zamanda önemli bir başarıya da ev sahipliği yaptı. Türkiye'de doğan ilk Asya fili burada dünyaya geldi ve parkın simgelerinden biri haline geldi. Bu özelliğiyle park, yalnızca ziyaret alanı değil aynı zamanda yaban hayatı koruma ve üreme çalışmaları açısından da önem taşıyor.

Çocuk hayvanat bahçesi ve göletler ailelerin favorisi

Parkın çocuklara özel olarak hazırlanan hayvanat bahçesi, minik ziyaretçilerin en çok vakit geçirdiği alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Küçük atlar, tavşanlar, keçiler, kaplumbağalar ve çeşitli çiftlik hayvanlarının bulunduğu bölüm, çocukların hayvanları daha yakından tanımasına olanak sağlıyor.

Bunun yanı sıra kuğuların ve farklı su kuşlarının yaşadığı göletler, maymun adaları, yırtıcı kuş barınakları ve geniş yeşil dinlenme alanları da parkın keşfedilmeye değer bölümleri arasında bulunuyor. Şehir merkezine yakın konumuyla dikkat çeken Sasalı Doğal Yaşam Parkı, İzmir'de doğayla buluşmak ve çocuklarla keyifli bir gün geçirmek isteyenler için yılın her döneminde tercih edilen gezi rotaları arasında yer alıyor.