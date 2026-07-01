Son Mühür- Kemalpaşa Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısına 25 adet taşınmazın satışından, kesilen cezaların yüksekliğine, sinek istilasından, seçim dönemi verilen şeref ve namus sözlerine kadar geniş bir yelpazede konu gündeme geldi.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti Kemalpaşa Grup Başkanvekili Recep Tayyip Taslak, Başkan Mehmet Türkmen'e seslendi.

''Cezayı veren de belediye, onları tahsil eden de. Ama yatırım yapmayan da belediye, iktidarı suçlamanızdan vazgeçmenizi istiyoruz'' diyen Taslak,

''Belediye garip gurebaya ceza kesecek bir kurum değildir. Üzülüyorum, Ulucak Belediye başkanlığı dönemindeki hastalığınız nüksetti. Ceza kestiğiniz insanların yüzünüze bakamayacaksınız.

2,5 yıllık süreçte milyarlar liralık bütçeniz vardı, park orman mezbelelik halde eski canlılığından uzak.

Sosyal market aracılığıyla erzak yardımı sağlanıyordu, şimdi sizin dömeninizde şu anlarda bunlar yok. Sadece kent lokantalarında kişi sayısı azaltılarak yemek dağıtılıyor

Kemalpaşa halkı sizden mazaret değil, hizmet bekliyor.

Kemalpaşa'nın geleceğini satarak kurtaracaksınız gibi duruyor.

Bu nedenle satışa çıkarılan 25 taşınmazın neden satıldığını ve bu satışlarıdan gelecek olanın hangi projelerde kullanışlacağı açışklanmalalıdır'' çağrısında bulundu.

Talan dedin, üzüldüm!..



Taslak'ın 25 adet taşınmazın satışıyla ilgili kullandığı bir kelimeye göndermede bulunan Mehmet Türkmen,

''Arsa satışlarıyla ilgili talan dedin, ben üzüldüm. Belediyenin kimse küçükük bir şeyini bile talan edemez. Bir gazete skandal diye yazmış, arsa satışı için söylüyor. Aynı gün Menemen belediyesinde 37 gayrımenkul satılıyor, o normal. TOKİ satıyor, Milli emlak satıyor, gelir idaresi satıyor, zaten satmayan kurum yok. Bu satılanlar bizim işimize yaramıyan yerler.

İnşallah satılır, oradan gelecek parayı da, bunları güzel işlerde kullanırız'' diye cevapladı.

Neden arsa satmak istedikleri konusuna da açıklık getiren Türkmen,

''Belediyenin kimseye bir lira borcu yok. Kasamızda para da v ar. SGK'ya borcumuz vardı, onlara verdik arasları fazi borcundan kurtulduk.

Aylık 4.5 faiz ödüyorduk, hacizlerle karşılaştık, biz size teminat gösterelim dedik de öyle işi haletik. Her şeyimize haciz koymuşlar, peşin ödedik kapattık'' bilgisini paylaştı.



Eski başkanlara teşekkür...



''Hem Arif başkana hem Rıdvan başkana teşekür ederim.'' diyen Mehmet Türkmen,

''Hizmetleri eleştirmedim. Biz 5 yıllık seçiliyoruz. Gelen arkadaş borçcuz belediye alsın. İktidar partisinde olmak bu anlamda artılar getiriyor, Arif Başkan 7 yıllık krediler aldı. Eleştşirmek için söylemiyorum. Yapılan Kemalpaşa için yapılıyor, ben üzmeyecek şekilde bir belediye bırakayım, gelen arkadaş dertsiz tasasız belediye alsın.

CİMER şikayetlerini 15 gün içind gereğini yapmanız lazım. Yapmazsanız soruşturma açılıyor. İsterseniz gereğini yapmayın! Encümen'de görev yapan arkadaşlar var, kime müdahale etmişiz?'' diye sordu.

Cezaların yüksek olduğuna yönelik itirazları da değerlendiren Türkmen,

''Sabah bir arkadaş geldi, benim yerime ceza yazmışınız, 20 bin lira metrekaresi, bulun kemalpaşa içindde 20 bin lira metrekaresi olan yer.

Böyle beyan düşük olduğu için 2022'de daire satmışım, 2023'de satmışım ikisine de ayrı ayrı ceza kesildi.

Ben çok iyi yolda olduğumuzu görüyorum. Neticesini vatandaş verecek? Ben aday olduğum sürece çok beklersiniz, zor alırsınız burayı. Yaşar Kırkpınar'a ne zaman gitsem vekilim şu iş dediğimde iki dakikada sağlıyor. Partisi ne olurda olsun. Kendi partimden var bazen telefonumu bile açmıyor.

Hiç kimseden korkum yok, neden yok, ben kimseye yanlış yapmıyorum'' vurgusunda bulundu.

Recep Tayyip Taslak'ın sosyal yardımlar azaldı eleştirilerini de yanıtlayan Türkmen,

''Sağ elin verdiğini sol el görmez, biz her ay dağıtıyoruz. Kültür müdürlüğüne, ne kadar sosyal yardım yaptığımızı bir sor.

Hassas bir dönemden geçiyoruz. Bu ortamda normal rutin maaşları ödemek bile başarı. Ben bütün bürokratlara teşekkür ediyorum.'' diye konuştu.



Karakülçe'den AK Parti'ye gönderme...



Söz alan CHP'li Meclis üyesi Selçuk Karakülçe AK Parti grubundan gelen Arif Uğurlu'ya yönelik pozitif mesajlara göndermede bulunarak,

''Taslak'ı üzülerek izledim, çünkü dersine iyi çalışmamış. Arif başkanla ilgili AK Parti gerubundan övgü görüyoruz, diyorum ki bu kadar başarılı buluyorsunuz neden tekrar aday göstermediniz? diye sordu.

MHP'li Canip Han ise, ''Belediyeler mülklerini satabilir, ama şahsi görüşüm mülk satıldığında yerine başka mülk koyulması gerekir. Satış rakamının bir miktarını yeni mülkler için kullanırsanız gelecek kuşaklara faydalı olur diye konuştu.

Hatipliğiniz çok gelişmiş...



Daha sonra söz alan AK Partili Okan Bildirici Başkan Türkmen'e seslenerek,

''Rica ediyorum binelim arabaya sosyal tesisleri tek tek gezelim. Genel anlamda bu tesislerde hijyenle ilgili çok büyük problemimiz var. Tesisler eskidi. Arif Uğurlu yaptı teşekkür ederiz ama orası Kemalpaşa halkının'' dedi.

Bildirici'nin konuşmasını kesen Türkmen,

''Rıdvan Başkan'a da teşekkür etmek lazım.'' diye uyardı.

''Evet, ona da teşekkür ediyoruz'' diyen Bildirici,

''Hatipliğiniz çok geliştirmişsiniz, tebrik ediyorum.

20 bin lira metrekare var mı diyorsunuz? Rayiç bedeli ol kadar yüksek söylüyorsunuz ki, alıştıra alıştıra söylüyorsunuz. Adam mülkünü satsa o parayı ödeyemiyor.

İzmir-İstanbul otobanının kuzeyi gözümüzün içine baka baka talan edildi. Kaçakları yaptılar, biz de gözlerinin içine baka baka ceza yazdık. Kırmızı ışıkta geçene 5 bin lira ceza verirsin ama arabasını elinden almazsın!

Bu cezaların Çevre Bakanlığı'yla ilgisi yoktur, Kemalpaşa Belediyesi'yle ilgilidir.

Son dönemde sinek problemimiz var. Büyükşehirde arkadaşlar Afrika'dan geldiğini söylüyor'' hatırlatmasında bulundu.

Başkan Türkmen sinek istilası konusunda kurban bayramında yaşananlara göndermede bulunarak,

''Kurbanda anlatamam size o bağırsakları atmışlar, oraları sinek üretiyor. Bizde de kabahat var.'' diye konuştu.



Sütçülerîn imar sözü ne oldu?



AK Partili Meclis Üyesi Muhammed Çıtak,

Seçim döneminde Sütçüler mahallesinde yüzde 50 imar için şeref ve namus sözü veriyorum ifadelerini kullanarak söz vermişsiniz. Hatta o toplantıda dönemin mahalle muhtarı Ali Kesmeci de yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek biz yüzde 40'a da razıyız sayın başkan demiş. Bugün gelinen moktada Sütçüler mahallemizin imar durumu nedir? O söz ne oldu? diye sordu.

Başkan Türkmen, ''Köylerde zaten yüzde 50' diyerek yanıtladı.

Kemalpaşa Meclisi bir sonraki toplantısını 3 Ağustos tarihinde gerçekleştirecek.

