Son Mühür- Kemalpaşa Belediyesi'nin Temmuz Ayı olağan meclis toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Meclis gündeminde gündüz bakım evlerine yönelik önerge geldi. Kemalpaşa'da Belediye bünyesinde hizmet veren gündüz bakım evlerinin 2026- 2027 eğitim öğretim dönemi aylık ücretlerinin belirlenmesi konusunu meclis gündemine taşındı.

3 öğün beslenme düzeni ile hizmet veriyor

Kemalpaşa Belediyesi bünyesinde 36-71 ay grubundaki çocuklara yönelik hizmet vermek amacıyla hayata geçirilen Gündüz Bakım Evleri Projesi hem ilçe merkezinde hem de çevre mahallelerde yoğun ilgi görüyor. Halihazırda Ören, Armutlu, Ulucak, Örnekköy mahalleleri ve ilçe merkezindeki kreşlerde miniklere sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere günde 3 öğünlük beslenme düzeni sunuyor.

Yeni tarife masada

Çocukların sosyal gelişimine katkı sunan ve çalışan ebeveynlerin yükünü hafifleten projenin önümüzdeki döneme ait ücret tarifesi meclis oturumunda netleşecek. Meclis üyelerinin onayına sunulacak önergede, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak aylık kreş ücretlerini belirlenecek.