Son Mühür- Cumhurbaşkanı Erdoğan'la CHP lideri Özgür Özel'in tartıya çıktığı ankette Erdoğan'ın Özel'e fark attığı görüldü. Özdemir Araştırma'nın 23-29 Mart tarihleri arasında 31 ilde iki bin 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette kararsız oyların dağıtılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 59.36'lik oyuna karşı Özgür Özel yüzde 40.62'de kaldığı görüldü.



Bu pazar seçim olsa...



Özdemir Araştırma'nın 23-28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiğini duyurduğu çalışmaya göre AK Parti yeniden zirveyi CHP'den ele geçirmeyi başarmış görünüyor.

AK Parti lehine yüzde 1.9'luk bir farkın olduğu tabloda listenin üçüncü sırasında DEM Parti yer alıyor.

En büyük rekabetin yaşandığı milliyetçi seçmen dağılımında MHP yüzde 8'lik oyuyla rakiplerinin önünde yer alıyor.

Milliyetçi seçmen rekabetinde Yavuz Ağıralioğlu'nun yüzde 5.3'le dikkat çektiği araştırmada Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nin yüzde 2.6'ya kadar gerilemiş olması dikkat çekiyor.



Özdemir Araştırmaya göre oy dağılımı şöyle...



AK Parti yüzde 31.4

CHP yüzde 29.5

DEM Parti yüzde 8.7

MHP yüzde 8

İYİ Parti yüzde 6.6

Anahtar Parti yüzde 5.3

Yeniden Refah Partisi yüzde 3

Zafer Partisi yüzde 2.6

TİP yüzde 1.8

Diğerleri yüzde 3.1