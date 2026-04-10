Taraftarlar "Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorularına yanıt arıyor. Süper Lig'in 32. haftasına denk gelen bu mücadele, Kayseri'de oynanacak. Ev sahibi Kayserispor, kendi sahasında puan veya puanlar alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Fenerbahçe ise Galatasaray ile girdiği yarışta hata yapmak istemiyor. Bu nedenle maçın sonucu zirve yarışını doğrudan etkileyecek.

Puan durumu (28. hafta itibariyle): Fenerbahçe 27 maçta 60 puanla 2. sırada, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde. Kayserispor ise 28 maçta 23 puanla 16. sırada, düşme hattının hemen üstünde.

Form: Fenerbahçe geçen hafta Beşiktaş'ı 1-0 yendi, Kayserispor ise Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-0 kaybetti.

Ne anlama geliyor: Fenerbahçe için şampiyonluk yarışında kaybetme lüksü yok, Kayserispor için ise her puan hayati — 4 galibiyet, 11 beraberlik, 13 mağlubiyetle -29 averajdalar.

Kayserispor-Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Kayserispor-Fenerbahçe maçı 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak. Kayserispor taraftarının yoğun ilgi göstermesi beklenen maçta tribünlerin tamamen dolması öngörülüyor.

Hakem ataması henüz resmi olarak açıklanmadı ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun akşam saatlerinde hakemi duyurması bekleniyor. Maçın akşam seansında olması nedeniyle hava koşullarının da futbol için ideal olacağı tahmin ediliyor.

Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Kayserispor-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig maçı BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı şifreli olarak izlemek isteyenler Digiturk platformunda 77. kanaldan, Kablo TV'de ise 232. kanaldan takip edebilecek. Ayrıca BeIN Connect uygulaması üzerinden internetten de canlı yayın erişimi mümkün olacak.

Yayın öncesi saat 19.00'dan itibaren maç önü programı başlayacak. Yorumcular iki takımın son durumunu ve muhtemel kadroları değerlendirecek.

Muhtemel 11'ler Açıklandı mı?

Teknik direktörlerin son antrenman sonrası kadroları netleştirmesi bekleniyor. Haberler.com'da yer alan muhtemel 11'e göre Fenerbahçe'nin sahaya şu kadroyla çıkması öngörülüyor:

Fenerbahçe muhtemel 11: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Kerem, Nene, Musaba, Talisca

Kayserispor cephesinde ise sakatlıkları bulunan oyuncuların durumu maç saatinde belli olacak. Ev sahibi ekipte teknik heyetin savunma ağırlıklı bir planla sahaya çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı bu zorlu 90 dakikadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Kayserispor ise taraftarı önünde sürpriz peşinde olacak. Maçın sonucu Süper Lig'de hem zirveyi hem de alt sıraları yakından ilgilendiriyor.