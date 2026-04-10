Trendyol Süper Lig 29. haftada Beşiktaş 52 puanla 4. sırada, Antalyaspor 28 puanla 13. sırada. Ev sahibi Avrupa potasını korumak, konuk ekip alt sıralardan uzaklaşmak için sahada. Transfermarkt verisine göre Beşiktaş son 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Antalyaspor ise son haftalarda topladığı puanlarla nefeslendi. İki takım ligde 60. kez karşılaşıyor; önceki 59 maçta Beşiktaş 37, Antalyaspor 8 galibiyet aldı, 14 maç berabere bitti.

Beşiktaş Antalyaspor Muhtemel Kadrolar ve Eksik Sakat Oyuncular

Beşiktaş'ta kesin eksik Wilfred Ndidi. Emmanuel Agbadou PFDK'ya sevk edildiği için durumu maç saatine kadar belirsiz. Sakatlık listesinde El Bilal Toure ve Taylan Bulut yer alıyor. Ayrıca Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan sarı kart sınırında. Bu oyuncular kart görürse 19 Nisan’daki Samsunspor deplasmanında cezalı olacak.

Antalyaspor tarafında Soner Dikmen sakatlığı nedeniyle kadroda yok. Teknik direktör Emre Belözoğlu’nun son idmanda rotasyon sinyali verdiği konuşuluyor, ancak resmi kadro maç saatinde açıklanacak.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Djalo, Felix, Rıdvan, Cerny, Asllani, Olaitan, Orkun, Toure, Oh.

Antalyaspor: Julian, Erdoğan, Veysel, Gianetti, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Ballet, Storm, Van de Streek.

Form Durumları, Puanlar ve Maç Saati

Beşiktaş 28 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 6 yenilgiyle 52 puanda. İç sahada Antalyaspor’a karşı 29 maçın 19’unu kazandı, 4’ünü kaybetti. Son 5 maç tablosu: Kocaelispor 0-1 Beşiktaş, Beşiktaş 0-1 Galatasaray, Gençlerbirliği 0-2 Beşiktaş, Beşiktaş 2-1 Kasımpaşa, Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş. Yani 3 galibiyet, 2 yenilgi.

Antalyaspor 28 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik, 14 mağlubiyetle 28 puanda. Deplasmanda son 5 maçta 1 galibiyetleri var ve gol bulmakta zorlanıyorlar. Teknik direktör değişimi sonrası savunmayı toparlasalar da hücum üretkenliği düşük.

Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, VAR’da Davut Dakul Çelik görev yapacak. İstanbul’da hava 7°C ve yağmurlu.

Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş Antalyaspor maçı saat 20.00’de başlıyor. Beşiktaş ilk 3 iddiasını sürdürmek için kazanmak zorunda. Antalyaspor ise sürpriz peşinde.