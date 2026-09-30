Cumhuriyet'in 103'üncü yılını yaşayan… Bizim gibi… “Şark” ile “Garp” arasına sıkışmış bu güzel ülkede… Neredeyse 3000 gün içinde… Daha “temiz” ve “yalın” ifade etmek gerekirse… Biraz gerilere giderek... Sadece sekiz yılda (2008-2016 arası…) “105 bin çocuk ortadan kayboluyor!”

Dehşet veren bu olaylar zinciri…

Daha acıtan ifadeyle…

Günde 30 yavrunun sırra kadem basması anlamına geliyor…

Ya gerçekten kayboluyorlar…

Ya da kaçırılıyorlar…

Sonra o çocuklar bulunuyor mu?

Bazıları…

Ancak…

Özellikle bazılarından ebediyen haber yok…

Yaşıyorlar mı?

Belli değil…

Yoksa cinayete mi kurban gittiler?

O da meçhul…

Çünkü, mezarları yok…

Nasıl olur da bi'hayalet gibi ortadan kaybolur o çocuklar?

Şimdi…

Dikkatli okuyucu…

“Ya 2016'dan sonraki altı yılda kaybolan çocuk sayısı ne kadar?”

diye soracaktır…

Haklılar…

O da belli değil…

Neden?

Çünkü, kısa adı “TÜİK” olan…

Türkiye İstatistik Kurumu…

Son altı yıldır…

Kayıp çocuklarla ilgili verileri açıklamayı bıraktı…

Geçmişe dönük...

En bilinen son rakam...

Yine...

TÜİK verilerine göre...

“2008–2016” arasında...

Resmî ve güncel bir istatistik bulunmadığı ortada...

Türkiye İstatistik Kurumu...

2016 yılından bu yana (Son 10 yıldır) kayıp çocuk verilerini...

Yayınlamıyor!

Yayınlanmadığı içindir ki...

Kaybolan ya da kaçırılan çocukların sayısı belli değil...

TÜİK’e göre...

Sosyal medya mecralarında yer alan...

“Türkiye’de her yıl 10 binden fazla, son sekiz yılda ise...

100 bine yakın çocuğun kaybolduğu” iddiaları doğru değil...

*

Bu ürperten gelişmenin peşine…

Kim düştü?

Av. Sevda Erdan Kılıç…

Bir hafiye gibi çalıştı, İzmirli vekil…

Ve merak edilen o soruyu sordu:

“İzmir'deki kızlarımız nasıl kayboluyor; onları kimler, neden kaçırıyorlar?”

O sırada takvimler 2022 Haziran ayını gösteriyordu...

Milletvekili Av. Erdan Kılıç...

Arkasını ise şöyle getiriyor:

“Medya duyurmasa…

Hayatın Klasiği haline gelen…

Kayıp çocuklardan…

Hiç mi hiç haberimiz olmayacak?

Memleketin kaderine bakar mısınız?

Yılda ortalama 10 bin çocuk…

Adeta buhar olup uçuyor!”

*

Vekil Kılıç…

Acılı gelişmelere…

Canlı bir örnek daha veriyor…

Şaşıracaksınız:

“İzmir'in en uzak ilçelerinden birindeyiz…

15-16 yaşında bir kız çocuğu…

Sabah okula gidiyor ve…

Bi'daha…

Kendisini ne gören oluyor ne de bi'haber alan...

Taaa ki…

Okuldan 30 yaşlarında bir erkekle ayrıldığı…

Güvenlik kameralarına takılana kadar…

Olayın üstünden günler, aylar geçiyor…

O ana/baba kuzusunu bi'daha ne gören oluyor ne de duyan…”

*

Bir kayıp / kaçırma olayı da…

Yine İzmir'in şirin bir ilçesinden...

Üç ay önce…

Evden (Bakkala gidiyorum…) diye çıkan bir kız çocuğu…

Sırra kadem basıyor…

Ne gören var ne duyan…

Bu acı yetmezmiş gibi…

Kızın gözü yaşlı ailesi…

“Artık olan oldu, kızınızın okul masraflarını karşılayalım bu işi tatlıya bağlayalım…” telefonları alıyor…”

Durum, bu kadar acıklı yani…

*

Toplumu derinden yaralayan…

Ve de…

Özellikle lise çağında kızların kayıplara karıştığı olaylarda…

İki temel neden ağır basıyor:

Birincisi, en acıklısı…

Aileler evlatlarını yakın takibe almıyor…

İkincisi, hepsinden sıkıntılı…

Okullarda…

Böylesi olaylar başlarına gelirse…

Ne yapmaları gerektiği o yavrulara küçük yaşta anlatılmıyor!

*

Bitiriyoruz…

Acıklı bir dip not daha…

Kaybolan ya da kaçırılan her 10 çocuktan birinin…

Ne yazık ki…

Cesedi bulunuyor…

Devlet Baba…

O çocuk yaştaki yavrulara…

Sahip çıkmak adına gece / gündüz çabalıyor...

Çok acı, çoook!

...Ve

TÜİK’e göre: “Türkiye’de kaybolan çocuk sayısı hakkında iddialara ilişkin resmi açıklama aynen şöyle: “Sosyal medya mecralarında yer alan, “Türkiye’de her yıl 10 binden fazla, son 8 yılda ise 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu iddiaları doğru değildir...”

Nokta…

Hamiş 1: Dünya genelinde her yıl yaklaşık “8 milyon çocuk” için kayıp ihbarı yapılıyor, ancak en korkunç tablo şöyle: “Evden çıktıktan sonra yabancılar tarafından kaçırılan” çocukların kesin sayısını belirlemek mümkün değil... Bunun nedeni, küresel istatistiklerin "kaçırılma" ile "Evden kaçma", "Kaybolma" veya "velayet/aile içi kaçırma" vakalarını aynı başlık altında toplamasıdır...

Hamiş 2: AB ülkelerinde her yıl ortalama 250.000 çocuk kayboluyor... Bu da Avrupa'da “her 2 dakikada” bir çocuğun kaybolduğu anlamına geliyor... İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez şöyle diyor: “TÜİK’in resmi sitesine bak orada yazıyordur” dediler ya; ben de baktım… 2008-2016 yılları arasında tam 104 bin 531 çocuk kaybolmuş... 2016 sonrasında ise kaybolan çocuklarımız için istatistik tutulmamış, yani sayıyı bilmiyoruz!

Sonsöz: Türkiye'deki resmi makamlar, kamuoyunda sosyal medya üzerinden yayılan "yılda 10 binden fazla çocuğun kaçırıldığı ve bulunamadığı" yönündeki iddiaları dezenformasyon olarak nitelendirip yalanlanıyor...