Hayat bazen bize sormadan kapıları kapatır. Bir insan gider… Bir dostluk biter… Bir aşk sessizce tükenir… Yıllarca emek verdiğimiz bir yolun sonuna geliriz. Ve çoğu zaman ilk hissettiğimiz şey, kaybetmiş olmaktır.

Oysa insanın hayatındaki her son, yalnızca bir vedadan ibaret değildir. Bazı sonlar, bizi hiç bilmediğimiz bir yola hazırlayan sessiz işaretlerdir.

Bazen bir kapının kapanması gerekir ki başka bir kapının önünde durmayı öğrenelim.

Hayatın en büyük yanılgılarından biri, sona eren şeylerin ardından hayatın da sona erdiğini düşünmektir. Oysa hayat, tam da bittiğini sandığımız yerde yeniden şekillenmeye başlar.

Çünkü insan, en çok kırıldığı yerden güçlenir.

En çok sustuğu yerde kendi sesini duyar.

En çok yalnız kaldığı gecelerde kendisiyle tanışır.

Ve bazen herkes giderken, insan kendisine kalır.

İşte asıl başlangıç da tam burada ortaya çıkar.

Geçmişte yaşadıklarımızı değiştiremeyiz. Söylenmiş sözleri geri alamayız. Kaybettiğimiz insanları yeniden hayatımıza getiremeyebiliriz. Bazı yaraların izleri de uzun süre bizimle yürür.

Ama bütün bunların arasında bir seçim hakkımız vardır:

Ya geçmişin içinde yaşamaya devam ederiz ya da geçmişten öğrendiklerimizi yanımıza alıp yeni bir yol çizeriz.

Çünkü hayat geriye doğru yaşanmıyor.

Saatin akrebi ve yelkovanı gibi biz de sürekli ilerliyoruz. Dün ne kadar güzel olursa olsun bugün değildir. Dün ne kadar acı verirse versin, yarının kaderi olmak zorunda da değildir.

Bazen yeniden başlamak cesaret ister.

Çünkü yeni bir başlangıç, beraberinde bilinmezliği getirir.

İnsan alıştığı acıyı bile bazen alışmadığı mutluluğa tercih edebilir. Sırf bildiği için…

Oysa bilinmeyen her şey kötü değildir.

Belki de yıllardır aradığımız huzur, cesaret edip yürümeye başlamadığımız o yolun sonunda bizi bekliyordur.

Belki de kaybettiğimiz bir insan, aslında kendimizi bulmamızın önündeki son engeldi.

Belki de kapanan bir iş kapısı, hayatımız boyunca hayalini kurduğumuz başka bir kapıya açılacak ilk adımdı.

Belki de biten bir aşk, bize sevginin ne olmadığını öğreterek gerçek sevgiyi anlayabilmemiz için hayatımıza girmişti.

Bunu yaşarken anlamak kolay değildir.

İnsan çoğu zaman hikâyenin ortasında, sonunu göremez.

Bu yüzden bazı vedalara ağlarız.

Bazı kayıpların ardından uzun süre toparlanamayız.

Bazı geceler geçmişi tekrar tekrar düşünürüz.

Keşke'lerimiz olur…

Ama zaman geçtikçe fark ederiz ki hayat, bize her zaman istediğimizi değil; bazen ihtiyacımız olanı vermiştir.

Ve belki de olgunlaşmak biraz da budur.

Her gidişin ardından kendimizi kaybetmemek…

Her düşüşün ardından yeniden ayağa kalkabilmek…

Her hayal kırıklığından sonra kalbimizi tamamen kapatmamak…

Çünkü kalbini korumak başka, kalbini taşlaştırmak başkadır.

İnsan yeniden sevebilir.

Yeniden güvenebilir.

Yeniden hayal kurabilir.

Yeniden başlayabilir.

Yeter ki geçmişin gölgesinin geleceğin güneşini kapatmasına izin vermesin.

Unutmayalım…

Bir mevsim biter, başka bir mevsim başlar.

Bir gece sona erer, sabah gelir.

Bir yağmur diner, gökyüzü yeniden açılır.

Ve insan, ne kadar yorulmuş olursa olsun, içinde küçücük bir umut kaldığı sürece yeniden ayağa kalkabilir.

Belki bugün hayatınızda bir şey bitmiştir.

Belki bir ilişkiniz sona ermiştir.

Belki bir dostluğun gerçek yüzünü görmüşsünüzdür.

Belki yıllardır verdiğiniz bir mücadeleden vazgeçmek zorunda kalmışsınızdır.

Belki de içinizde büyük bir boşluk vardır.

Ama kendinize biraz zaman verin.

Her şeyin hemen düzelmesini beklemeyin.

Kendinize kızmayın.

Ağlamak gerekiyorsa ağlayın.

Susmak gerekiyorsa susun.

Ama bir gün yeniden ayağa kalkın.

Çünkü hayat, geçmişte bıraktıklarımızdan ibaret değil.

Henüz yaşamadığımız güzel günler de var.

Henüz tanımadığımız insanlar…

Henüz gitmediğimiz şehirler…

Henüz söylemediğimiz sözler…

Henüz gerçekleşmemiş hayaller…

Ve belki de en güzel hikâyemiz, henüz başlamadı.

Bu yüzden bazı bitişlere yalnızca bir veda olarak bakmamak gerekiyor.

Çünkü hayat bazen bir sayfayı kapatırken, elimizde yepyeni bir sayfa açar.

Ve o sayfanın üzerine ne yazacağımız artık bize kalır.

Belki de hayatın bize sunduğu en büyük mucize budur:

Her şeye rağmen yeniden başlayabilmek.