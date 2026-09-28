Esnaf Odası seçimleri bitti. Şimdi gözler Ticaret Odası ve Sanayi Odası seçimlerinde...

Komite adayları belirlendi. 84 meslek grubunda yer alacak komite ve meclis üyeleri seçimleri Perşembe günü Fuar İzmir'de belirlenecek. 8 Ekim Perşembe günü ise Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Birlik Genel Kurul Delegeleri ve Meclis Başkanlık Divanı seçilecek. Perşembe gününe az bir süre kala üyeler destekleyecekleri grupları belirledi.

SOL, SAĞLIK KOMİTESİNDE DESTEĞİNİ DEĞİŞTİRDİ.

Şafak Sol, 1 Ekim Perşembe günü Fuar İzmir'de yapılacak İzmir Ticaret Odası (İZTO) sağlık meslek komitesi ve meclis üyeliği seçiminde daha önce iki kez destek verdiği komiteden desteğini çektiğini açıkladı.

BİR DESTEĞİ GERİ ÇEKMEK DE SORUMLULUKTUR.

Uluslararası Siyaset Bilimci, Sağlıkta Dönüşüm Vizyoner, Analist, Yazar Şafak Sol neden desteğini çektiğini şöyle açıkladı.

"1 Ekim'de İzmir Gaziemir Fuar Alanında yapılacak İzmir Ticaret Odası meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri yaklaşırken İZTO’nun 9 Nisan 2018 ve 3 Ekim 2022 tarihlerinde yapılan meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde yanında durduğum, açık seçik desteklediğim aday listelerine verdiğim desteği bugün geri çekmeyi bir sorumluluk olarak görüyorum. İZTO’nun bunu dikkate alması gerekir.

Bugün de aynı kanaati koruyor olmayı çok isterdim. Tüm sağlık bileşenlerinin de aynı hassasiyeti göstermesi aynı sorumluluğun gereğidir.

O zamanlarda kişisel çıkar uğruna düşünmediğim gibi şimdi de bir çıkarım söz konusu değildir.

Bir dönem sağlık komitesi için sizlerden istediğim desteği, sonraki gözlemlerim doğrultusunda artık sürdürmemek benim için bir yükümlülüğe dönüşmüştür. Bu durumu açıkça ifade etmek bir değerdir.

Çünkü doğru bilinenin arkasında durmak ve geçmişte yapılan tercihi her seçimde tekrarlamak zorunda kalınmamasının bilinmesi, sorumluluk taşıyan kıymetli bir zemindir.

Bir kişiye, kuruma, projeye veya siyasi yapıya verdiğim desteği geri çekmek; geçmişte yaptığım tercihi inkâr etmek değil, o tercihi doğuran kanaatin değiştiğini ve güvenin sarsıldığını açıkça ortaya koymaktır.

Yaşananlar ne kadar acımasız olursa olsun, beni insanlara güvenmekten vazgeçirmeyecek. İnsanları sevmeye ve güvenmeye devam edeceğim.

Bu nedenle kararımın sonuna kadar arkasındayım. Sorular ve yanıtlar baki kalmak üzere, bu seçimde tüm desteğimin karşı aday listesinden yana olduğunu kamuoyuna bildiririm."

Evet Sol'un açıklaması böyle bakalım seçim sonuçları ne olacak. Kim kazanırsa kazansın İzmir için elini taşın altına koysun. İzmir'de yapılacak çok iş var. İZTO'da üzerine düşenden daha fazlasını yapmalı...

Haftaya sonuçlarla ilgili buluşmak üzere...