Son Mühür / Atakan Başpehlivan- Yaklaşan genel kurul öncesinde İzmir Ticaret Odası 51. Meslek Komitesi-Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Grubu ve 81. Meslek Komitesi-Danışmanlık ve Müşavirlik Faaliyetleri'nin tanıtım toplantısı basın mensuplarının iş insanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Çağlar Kalkan: Sorunları yerinde takip ettik

Komite üyelerinin ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda geçmiş yıllarda yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulunan İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Çağlar Kalkan, sektörle ilgili sorunları yakından takip ettiklerinin altını çizerek, "Sahada yaşanan sorunların doğrudan ilgili bakanlıklara göndermeye çalıştık. Sektör temsilcilerini bakanlıkların ilgili genel müdürlükleriyle bir araya getirmeyi sağladık. Meslek odaları ile işbirliği gerçekleştirdik. İzmir'in İPAP programına dahil edilmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Biz sorunları dinledik, tarafları aynı masaya davet ettik ve sorunları takip ettik" şeklinde konuştu.

"Özgener'in desteği bizim için çok kıymetli"

Öte yandan, yeni dönemde geçmişte de olduğu gibi sektörlerin sorunlarıyla yakından ilgileneceklerinin altını çizen Kalkan, İZTO Başkanı Mahmut Özgener'in desteklerinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydederek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "51. Meslek Komitesi'nin bünyesinde çok farklı meslek grupları bulunmaktadır. Danışmanlık ve müşavirlik sektörleri her geçen gün değişip, dönüşmektedir.

Bu noktada sayın başkanımız Mahmut Özgener'in desteği bizim için çok kıymetli oldu. Bugün artık iki ayrı komite ile mesleklerimizin sorunlarınra daha iyi odaklanacak bir noktadayız. Yeni dönemde de amacımız önceki dönemde de olduğu gibi sorunlara çözüm üretmektir. Yeni dönemde her meslek grubuyla daha sık bir araya gelmek istiyoruz. Gerektiğinde çalışma grupları oluşturulacak ve gündemi komitelere taşıyacağız.

Mevcut komite yapımız içerisinde her mesleğe daha çok söz hakkı vereceğiz. Bakanlıklarla ve ilgili kurumlarla sektörlerimizi buluşturduk, yeni dönemde de bunları gerçekleştireceğiz.Tek bir mesleğin değil farklı uzmanlıkların ortak akıl ile çalıştığı güçlü bir komite oluşturmak istiyoruz. Geride bıraktığımız süreç bize önemli bir deneyim kazandırdı. Üyelerimizin 'meslek komitem benim için ne yaptı?' sorusuna cevaplar vereceğiz"

"İZTO ciddi anlamda bir cazibe merkezi olmuştur"

Son olarak, İZTO'nun ciddi anlamda bir cazibe merkezi olduğundan söz eden Kalkan, rekabetin insanı zinde tuttuğunu belirterek, "Odamızda çok sayıda komitede konsensus sağlanmış durumda bizim girdiğimiz her seçimde bizim rakibimiz vardı.Rekabet insanı zinde tutmaktadır.

Biz yolumuza kayıpsız devam edeceğimizi düşünüyoruz. Herkes için hayırlısı. İki dönemdir İZTO ciddi anlamda bir cazibe merkezi olmuştur. Doğal olarak sektörlerden bu tarz talepler geliyor. Şu anda odamızda yetkisini paylaşan bir liderlik söz konusudur. O yüzden kişiler şunu gördüler. Komiteler meslekleri ile ilgili faaliyetlerin yapılacağı bir ortam olduğunu gördüler" sözlerini noktaladı.