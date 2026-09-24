Yatırımcıların güvenli limanı olarak bilinen kıymetli maden, uluslararası piyasalarda yaşanan sıcak gelişmelerin etkisiyle satış baskısı altına girdi. Hem jeopolitik risklerin tetiklediği enerji krizleri hem de Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı olası para politikası adımları, iç piyasadaki çeyrek ve gram fiyatlarında belirgin kayıplara yol açtı.

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE, HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ PİYASAYI NASIL ETKİLEDİ?

Değerli metaldeki düşüş trendinin merkezinde, Orta Doğu eksenli enerji krizi ve bu krizin yarattığı küresel enflasyon korkusu yatıyor. İran yönetiminin, yaptırımlar kalkana kadar Hürmüz Boğazı'nda ticari geçişlere izin verilmeyeceği yönündeki çıkışı petrol maliyetlerini hızla yukarı itti. Artan petrol fiyatlarının dünya çapında yeni bir enflasyon dalgası yaratacağı endişesi, ABD Merkez Bankası'nın şahin politikalarına hız kesmeden devam edeceği ihtimalini güçlendirdi. Sabit getiri sağlamayan varlıklardan kaçan fonların tercihi sebebiyle ABD Dolar Endeksi ile Hazine tahvil getirileri fırlarken, altının ons değerinde ve yerel piyasadaki kurlarda ciddi kırılmalar yaşandı.

Piyasadaki bu dinamikleri değerlendiren VT Markets Baş Strateji Sorumlusu Ross Maxwell, yatırımcıların özellikle son faiz kararının ardından yüksek oranların korunacağı ihtimaline odaklandığını belirtiyor. Maxwell'e göre risk algısını yönlendiren temel unsurlar arasında Amerikan dolarının hareketleri, tahvil getirilerindeki tırmanış ve Orta Doğu'daki enerji arzı sorunları öne çıkıyor.

EKİM 2026 FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Enerji maliyetleriyle beraber enflasyon endişelerinin yeniden alevlenmesi, küresel piyasaların odağını tamamen Amerika'dan gelecek kritik para politikası toplantısına çevirdi. 27-28 Ekim tarihlerinde masaya oturacak olan Amerikan Merkez Bankası yetkilileri, faiz oranlarına dair nihai kararını 28 Ekim akşamı Türkiye saati ile 21.00'de kamuoyuna duyuracak. Makroekonomik verilerin etkisiyle piyasa aktörleri, ekim ayındaki bu kritik zirveden yüzde 70 ihtimalle 25 baz puanlık yeni bir faiz artırımı çıkmasını bekliyor.

DEV BANKALARIN 2026 YIL SONU ONS ALTIN TAHMİNLERİ HANGİ SEVİYEDE?

Gündelik bazda yaşanan sert fiyat hareketlerine rağmen, uluslararası finans devlerinin altın piyasasına yönelik uzun vadeli hedefleri gücünü koruyor. Dev bankaların yatırımcılarla paylaştığı güncel araştırma raporlarına göre, 2026'nın son çeyreği ve 2027 yılına ait ons beklentileri şu şekilde sıralandı:

Morgan Stanley: Kurumun analistleri, 2026 yılının 4. çeyreğinde onsun 4.450 dolar seviyesine ulaşmasını beklerken, yükselişin devam ederek 2027 yılı içerisinde 5.000 dolar barajını aşacağını öngörüyor.

Standard Chartered: Bankanın 2026 yılının son çeyreği için belirlediği hedef ons fiyatı 4.650 dolar seviyesinde bulunuyor.

Goldman Sachs: Uzun vadeli beklentilerde iyimser bir tablo çizen yatırım bankası, 2026 yıl sonu hedefini 4.650 dolar olarak belirlerken, 2027 yıl sonu için bu beklentiyi 5.400 dolara taşıyor.