İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Günlüce Mahallesi, bugün sakin köy yaşamıyla biliniyor. Ancak bu yerleşimin altında, antik çağın önemli kentlerinden biri olan Hypaipa’nın kalıntıları bulunuyor.

Lidya’dan Bizans’a kadar farklı dönemlere tanıklık eden kent, yıllar boyunca bölgenin önemli merkezlerinden biri oldu. Günümüzde ise tarihi izler, evlerin ve tarım alanlarının arasında sessizce varlığını sürdürüyor.

Köyün altında geçmişten kalan bir şehir var

Hypaipa Antik Kenti, Ödemiş merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Günlüce Mahallesi’nde yer alıyor. Bozdağ’ın güney uzantıları ile Küçük Menderes Ovası’nın birleştiği noktada kurulan kent, bulunduğu konum nedeniyle önemli bir yerleşim haline geldi.

Antik kentin kalıntıları tek bir alanda toplanmıyor. Tiyatro, sur, kale ve su yapıları gibi farklı kalıntılar geniş bir bölgeye yayılıyor.

Dört farklı uygarlığın izlerini taşıyor

Hypaipa, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Kentte Lidya döneminin ardından Pers, Roma ve Bizans dönemlerinin izleri görülüyor.

Her dönem kentin yapısına ve kültürüne farklı etkiler bıraktı. Bu nedenle Günlüce çevresindeki kalıntılar, yalnızca tek bir dönemi değil, uzun bir tarih sürecini anlatıyor.

Efes ile Sardes arasındaki önemli duraklardan biriydi

Antik çağda Hypaipa’nın gelişmesinde bulunduğu yol büyük rol oynadı. Efes ile Sardes arasındaki ticaret güzergahında yer alan kent, ürünlerin ve kültürlerin geçiş noktalarından biri oldu.

Küçük Menderes Vadisi üzerinden geçen bu hareketlilik, Hypaipa’nın bölgesel bir merkez olarak büyümesini sağladı.

Binlerce yıllık su yapısı dikkat çekiyor

Kentte bulunan Roma dönemine ait sarnıç, Hypaipa’nın önemli yapılarından biri olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 1600 yıllık olduğu değerlendirilen yapı, iki büyük galeriden oluşuyor.

Bu su sistemi, antik dönemde kentteki yaşam düzeni hakkında önemli bilgiler veriyor.

Mitolojide örümceğe dönüşen dokumacıyla anılıyor.

Hypaipa’nın en dikkat çeken hikayelerinden biri ise mitolojide yer alan Arakhne anlatısı. Efsaneye göre dokuma konusunda büyük yeteneğe sahip olan Arakhne, tanrıça Athena’ya meydan etmesinin ardından örümceğe dönüştürülüyor.

Farklı anlatımları bulunan bu hikaye, Hypaipa’nın dokumacılık kültürüyle bağlantılı olarak kentin geçmişinde yer alıyor.

Bir dönem dini merkez olarak da kullanıldı

Hypaipa, Roma döneminden sonra Bizans çağında da önemini korudu. Kent, Bizans döneminde Efes’e bağlı bir piskoposluk merkezi olarak varlığını sürdürdü.

Kaynaklarda Hypaipa’dan gelen din insanlarının önemli toplantılara katıldığı belirtiliyor. Kentin 13. yüzyıla kadar dini önem taşıdığı biliniyor.

İlk kazılar 1892 yılında yapıldı

Hypaipa’nın konumu, 19. yüzyılda yapılan araştırmalarla belirlendi. Osmanlı döneminde Demostene Baltazzi tarafından 1892 yılında gerçekleştirilen kazılar, antik kentin yerinin doğrulanmasını sağladı.

Aradan geçen uzun yıllara rağmen kent, tamamen ortaya çıkarılmış bir ören yeri haline gelmedi.

Günlüce’de tarih ve günlük hayat iç içe

Bugünkü Günlüce Mahallesi geçmişte Datbey adıyla biliniyordu. Günümüzde köyde tarım ve günlük yaşam devam ederken, birkaç adım ötede antik döneme ait izlere rastlanıyor.

Hypaipa’nın en farklı yönü de burada ortaya çıkıyor. Tarih, ayrı bir alanda değil, doğrudan yaşamın içinde duruyor.

Ziyaret ederken dikkat gerekiyor

Hypaipa, düzenlenmiş yürüyüş yolları ve klasik ören yerleri gibi bir yapıya sahip değil. Kalıntıların önemli bölümü tarım arazileri ve yerleşim alanları içerisinde bulunuyor.

Bölgeyi ziyaret edenlerin tarihi parçalara zarar vermemesi, özel alanlara izinsiz girmemesi ve karşılaşılan olası buluntuları ilgili kurumlara bildirmesi gerekiyor.

Günlüce’ye nasıl gidilir?

Günlüce Mahallesi, Ödemiş ilçe merkezinden yaklaşık 4-5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Özel araçla kısa sürede ulaşılabilen mahalleye, İzmir’den Ödemiş yönüne giden trenlerle de gidilebiliyor.

Bugün sessiz bir köy görüntüsü veren Günlüce’nin altında, binlerce yıllık Hypaipa’nın hikayesi yaşamaya devam ediyor. Toprağın üzerindeki sakinlik, aslında geçmişten kalan büyük bir şehrin izlerini saklıyor.