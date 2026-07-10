Son Mühür - Bayraklı Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Açık Hava Sinema Günleri, temmuz ayı boyunca ilçedeki vatandaşları bir araya getirecek. Etkinlikler kapsamında üç farklı noktada sevilen filmler izleyiciyle buluşurken, her gösterime özel ikramlar ve aktiviteler sunulacak.

İlk gösterim Bayraklı Sahili’nde

Sinema günlerinin ilki, 10 Temmuz Cuma günü saat 21.00’de Bayraklı Sahili’nde başlayacak. Ata Demirer’in başrolünü oynadığı “Hedefim Sensin” filminin gösterileceği ilk etkinlikte vatandaşlara patlamış mısır, çay ve kahve ikram edilecek. Etkinliklerin ikinci durağı ise 24 Temmuz Cuma günü saat 21.00’de 100. Yıl Matematik ve Zekâ Oyunları Parkı olacak. Yeşilçam’ın klasik yapımlarından “Neşeli Günler” filminin izleneceği bu gecede, vatandaşlara sirkeli ve limonlu turşu suyu servis edilecek. Program, 31 Temmuz Cuma günü Soğukkuyu Büyük Park’ta yapılacak Çocuk Şenliği ve "Buz Devri" film gösterimiyle sona erecek. Saat 19.30’da başlayacak şenlikte yüz boyama, karikatür ve bilim gibi çeşitli atölyeler düzenlenecek, çocuklara ücretsiz dondurma dağıtılacak.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, etkinliklerle ilgili olarak şunları söyledi:

“Yaz akşamlarında komşularımızın aileleri ve sevdikleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri, çocuklarımızın eğlenirken yeni deneyimler kazanabilecekleri etkinlikler hazırlıyoruz. Açık hava sinema gösterimlerimizle kültür ve sanatı mahallelerimize taşırken, komşuluk ilişkilerini ve birlikte yaşama kültürünü güçlendiren buluşmalar oluşturmayı amaçlıyoruz. Tüm komşularımızı sandalyelerini alarak Açık Hava Sinema Günleri’ne katılmaya ve bu güzel yaz akşamlarını hep birlikte paylaşmaya davet ediyorum”