Son Mühür- Ege Üniversitesi’nde yaşanan 3,09 milyar liralık devasa döner sermaye zararı ve peş peşe gelen yolsuzluk tutuklamaları, gözleri kurumu sekiz yıl boyunca yöneten eski kadrolara çevirdi. 47 kişinin gözaltına alındığı, 27 kişinin ise demir parmaklıklar arkasına gönderildiği ihale skandalına karşı akademisyenler sessizliğini bozdu. Ege Öğretim Elemanları Derneği (EGÖDER), yolsuzluk ağının sadece aracı memurlarla sınırlı kalamayacağını belirterek, dönemin üst düzey yöneticilerini de kapsayan genel bir hesaplaşma çağrısı yaptı.

8 yıllık dönem soruşturulacak mı?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyonun perde arkası, üniversitenin mali olarak nasıl bir uçuruma sürüklendiğini açıkça gösteriyor. Resmi verilere göre, Ege Üniversitesi’nde 18 Ekim 2017 ile 12 Aralık 2025 tarihleri arasında kesintisiz olarak Prof. Dr. Necdet Budak rektörlük koltuğunda oturdu. Skandala konu olan usulsüzlüklerin ve Sayıştay raporlarındaki milyarlık açıkların tam da bu sekiz yıllık dönemi kapsaması, eleştirilerin oklarını eski yönetime yöneltiyor.

Sayıştay raporundaki şok detaylar

Yolsuzluğun büyüklüğü, ceza dosyalarının ötesinde devletin resmi denetim raporlarına da yansıdı. Sayıştay’ın 2024 yılı incelemesi, üniversite bütçesinin adeta belirli şirketlere aktarıldığını kanıtlar nitelikte. Müfettişlerin tespitlerine göre, kurumun ihtiyaçları kasıtlı olarak küçük parçalara bölündü. Bu sayede açık ihale yapmak yerine, "doğrudan temin" kılıfı kullanıldı.

Skandalın boyutu bununla da bitmiyor. Aynı firmaya aynı gün içinde birden fazla doğrudan temin faturası kesildiği ve üniversite ödeneğinin aslan payının sadece birkaç seçilmiş şirket üzerinden piyasaya dağıtıldığı anlaşıldı. Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, 2024 yılında 6,02 milyar lira gelir elde etmesine rağmen, gider hanesi 9,12 milyar lirayı buldu. Kurum, sadece bir yılda tam 3,09 milyar lira dönem zararı açıkladı.

Akademisyenlerden mevcut rektöre açık çağrı

Üyeleri Ege Üniversitesi'nde çalışan ya da buradan emekli olmuş akademisyenlerden oluşan EGÖDER, bu ağır tablonun ardından sert bir çıkış yaptı. Dernek yönetim kurulu, adli sürecin idari bir temizlikle desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Yapılan açıklamada, sorumluluk zincirinin en tepesindeki isimlerin peşinen suçsuz ilan edilemeyeceği vurgulandı.

Akademisyenler, halihazırda görevde olan Rektör Prof. Dr. Musa Alcı ve ekibine net taleplerle seslendi:

Dönemin tüm idari süreçlerini, yetki devirlerini ve hastane işletim mekanizmalarını inceleyecek tarafsız bir komisyon kurulmalı.

Elde edilen tüm idari bulgular sansürsüz bir şekilde kamuoyuna açıklanmalı.

Aynı soygun düzeninin tekrarlanmaması için satın alma ve denetim sisteminde köklü, somut önlemler alınmalı.

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri, tarihinin en karanlık mali krizlerinden birini yaşıyor. EGÖDER’in de belirttiği gibi, Ege Üniversitesi’nin zedelenen akademik itibarı sessiz kalarak veya üstünü örterek değil; ancak mutlak bir şeffaflık ve hesap verebilirlikle kurtarılabilir.