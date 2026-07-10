Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde 12 Temmuz 2023 tarihinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay davasında devlet memuru olmaları nedeniyle dosyaları ayrılan 6 kamu görevlisi, Eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Mevcut İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç, Kanalizasyon Dairesi Şube Müdürü Ömer Karabilgin, Kanalizasyon Dairesi Bölge Mühendisi Ezgi Nazaroğlu bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

6 sanık savunmasını yaptı. İfadelerin ardından mahkeme başkanı ara kararını açıkladı. Duruşma 9 Eki saat 11:15’e ertelendi.

Avukat Sarıçiçek: Suçla bağlantısı olan herkes için adalet işlemeye devam ediyor

Davanın ardından adliye önünde açıklama yapan Özge Ceren Deniz ve baba Ahmet Abi’nin avukatı Ayşe Sarıçiçek, “2 yıl önce 12 Temmuz'da yağan yağmurda biriken yağmur sularındaki elektrik akımını kapılarak ölen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın dosyası ayrılan devlet memurlarına ilişkin davası bugün tekrardan başladı. Devlet memuru oldukları için yargılama iznine ihtiyaç duyulduğundan, izin için dosyalara ayrılmıştı. İzin verildi. İzinler çıktıktan sonra da bugün ilk duruşmaları yapıldı. Daha önce de savunmaları alınmıştı. Bu celsede de tekrar sanıkların savunmaları alındı. Kusur derecelerinin tespiti için daha önce dosyamızdan ceza alan 30 sanığın dosyası bildiğiniz gibi. Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf incelemesinde iki dosya birbiriyle bağlantılı olduğu için bilirkişi incelemesi açısından aynı heyete dosyanın tevdiine karar verildi. Duruşmamızda 9 Ekim 2026 saat 11.15'e bırakıldı. Adalet, devlet memurları içinde suçla bağlantısı olan herkes için de işlemeye devam ediyor” dedi.

Baba Ahmet Abi: Ceza almasını istiyoruz

Baba Ahmet Abi ise, “Biz zaten başından beri aynı şeyi söylüyoruz. İhmali, kusuru olan herkesin gereken cezayı almasını istiyoruz” diye konuştu.