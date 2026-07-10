Son Mühür- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 10 Temmuz cuma sabahı erken saatlerden itibaren kentin birçok noktasından gelen arıza ihbarları üzerine düğmeye bastı.

Hafta sonu planları yapmaya hazırlanan İzmirlileri yakından ilgilendiren kesintilerde, özellikle müteahhitlerin boru hatlarına verdiği zararlar ve plansız elektrik kesintileri süreyi uzattı. Vatandaşların mağdur olmaması adına ekipler sahada yoğun bir mesai harcarken, arızaların giderileceği saatler de tek tek netleşti.

İZSU'dan alınan resmi verilere göre ilçe ilçe 10 Temmuz 2026 İzmir güncel su kesintisi listesi ve suların geleceği saatler şu şekilde:

ALİAĞA (Atatürk, Kurtuluş, Kültür, Örnekkent, Siteler, Yeni)

Plansız Elektrik Kesintisi: GDZ Elektrik tarafından ani gelişen plansız kesinti nedeniyle şebekeyi besleyen sistemler devre dışı kaldı. Arıza sebebiyle listelenen mahallelerde saat 07.58'de başlayan kesintinin öğlen 13.00'e kadar yaklaşık 5 saat sürmesi bekleniyor.

KARABAĞLAR (Arap Hasan, Basın Sitesi, Tahsin Yazıcı, Vatan, General Kazım Özalp)

Ana Boru Arızası: Ana boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle şebekeye su verilemiyor. Kesinti saat 10.25 ile 12.25 arasında yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor.

Müteahhit çalışması: General Kazım Özalp Mahallesinde müteahhit çalışması nedeniyle 10.25 ile 17.00 arasında 7 saatlik su kesintisi uygulanacaktır.

BAYRAKLI (Cengizhan, Çay, Muhittin Erener, R. Şevket İnce)

Müteahhit Çalışması: R. Şevket İnce Mahallesi'nde yürütülen müteahhit çalışması sebebiyle saat 09.30 ile akşam 17.00 arasında yaklaşık 8 saatlik uzun süreli bir kesinti yaşanacak.

Ana Boru Arızası: Bölgede yaşanan ana boru arızası nedeniyle Cengizhan, Çay, Muhittin Erener ve yine R. Şevket İnce mahallelerinde saat 09.50 ile 11.50 arasında 2 saatlik ek bir kesinti daha meydana geldi.

MENDERES (Çukuraltı)

Ana Boru Arızası: Çukuraltı Mahallesi'ndeki ana boru arızası nedeniyle Türkmen Mahallesi ve civarına geçici olarak su verilemeyecek. Kesinti saat 09.42 ile 12.42 arasında yaklaşık 3 saat sürecek.

URLA (Camiatik, Sıra,Yeni, İçmeler)

Ana boru arızası: Ana boru hattında meydana gelen arızadan dolayı bölgeye 11.00 ile 12.30 arasında Camiatik, Yeni ve Sıra Mahallelerinde yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Bağlantı çalışması: Ana boru bağlantısı nedeniyle İçmeler Mahallesine 10.40 ile 17.00 arasında yaklaşık 6 saat su verilmeyecektir.

BALÇOVA (Onur)

Branşman arızası: Lale Sokak'ta meydana gelen branşman arızasından kaynaklı bölge vanası kapatılmıştır. Onur Mahallesi genelinde saat 09.55 ile 11.55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacak.

KONAK (Çınartepe)

Ana boru arızası: Çınartepe Mahallesi'nde meydana gelen şebeke arızası nedeniyle saat 10.05 ile 12.05 arasında yaklaşık 2 saat boyunca su kesintisi uygulanacak.

ÖDEMİŞ (Bozdağ)

Ana boru arızası: Bozdağ Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası sebebiyle saat 09.00 ile 12.00 arasında yaklaşık 3 saat boyunca bölge sakinlerine su iletilemeyecek.

BUCA (Kırklar)

Ana boru arızası: Kırklar İpek Küme Evlerinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 10.52 ile 13.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.