Son Mühür / Atakan Başpehlivan Balçova Belediye Meclisi, Başkan Onur Yiğit'in ev hapsi kararı sonrasında görevden uzaklaştırılmasının ardından yeni başkanvekili olarak meclisin en yaşlı üyesi Selahattin Yıldız'ı seçti.

Selahattin Yıldız: Ben bu görevi emanet olarak alıyorum

Oyların çoğunluğunu alarak, Başkanvekilliği görevine seçilen CHP'li Selahattin Yıldız, kürsüden yaptığı konuşmasında görevi vekaleten devraldığını vurgulayarak, "Ben bu görevi devralıyorum. Yaşanan bu süreç hepimizi derinden üzmüştür. Bizler hukuk ve adaletin en kısa süreçte sonuçlanacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"İlçemize hizmet için çok çalışacağız"

Son olarak, Balçova'ya hizmet için vargücüyle çalışacaklarının altını çizen Yıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ben bu görevi emanet olarak alıyorum. Bu sorumluluğu hep birlikte aşacağımızı biliyorum. Bu görevi en iyi şekilde Balçova'nın hizmetlerini aksatmamak için yapacağız, tüm gücümle çalışacağım. Bugünden itibaren hiç ayrım gözetmeden ilçemizde ne iyi şekilde hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız"