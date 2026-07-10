Son Mühür - Son dönemde kamuoyunda yer alan değerlendirmeleri takip ettiğini belirten Aliağa Futbol Kulübü yönetimi, kulübün geleceğine yönelik iddialara netlik kazandırdı. Yapılan resmi açıklamada, kadro yapılanmasındaki bütçe dengesine ve transfer çalışmalarının sürdüğüne dikkat çekildi.

"Başarı hikayesi yazacağız...''

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde kulübümüz hakkında ortaya atılan çeşitli değerlendirmeleri yakından takip ediyoruz. Aliağa Futbol Kulübü olarak yürüttüğümüz oyuncu değişimi süreci, herhangi bir yönetimsel veya ekonomik zorunluluktan değil, tamamen planlı ve sürdürülebilir bir sportif yapılanma stratejisinden kaynaklanmaktadır. Kulübümüz; mali disiplinden taviz vermeden, doğru maliyetlerle mücadele eden, sahada karakter koyan ve başarı hedefleyen bir takım oluşturmayı amaçlamaktadır. Yüksek maliyetli oyuncularla yolların ayrılması, hedeflerimizden vazgeçtiğimiz anlamına gelmemektedir.

Aksine, daha dengeli bir bütçeyle daha güçlü bir takım oluşturmanın ilk adımıdır. Aliağa FK'nın hedefi değişmemiştir. Önümüzdeki sezonda da üst sıraları zorlayan, play-off yarışının içinde yer alan ve taraftarına mücadele eden bir takım izlettirmek en önemli önceliğimizdir. Transfer çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir. Çok kısa süre içerisinde kulübümüzün hedeflerine uygun oyuncular kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Aliağa FK; günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir kulüptür. Bu süreçte camiamızın birlik ve beraberliği en büyük gücümüz olacaktır. Tüm taraftarlarımıza ve Aliağa kamuoyuna destekleri ve güvenleri için teşekkür ediyor, yeni sezonda hep birlikte başarı hikâyesi yazacağımıza yürekten inanıyoruz.”